一帶一路高峰論壇將啟　貿發局︰港商「小而美」項目助升生活質素

第十屆「一帶一路高峰論壇」將於9月10日在港舉行，貿發局副總裁劉會平表示，一帶一路建設不僅包括公路、基建等建設計劃，另有許多「小而美」的項目，可以幫助提升當地的生活質素，令平民百姓亦都享受到一帶一路的成果。



貿發局披露，在過去九屆中曾成功組織約5,400場商務對接會議，並支持超過2,000個項目的對接，成功直接或協助促成30多項合作交易，涉及超過50間公司項目，希望可發揮香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色。



喚雨科技：投資印尼智能養殖 助增雞蛋產量

喚雨科技創投董事郭嘉明表示，公司作為港產創投公司，合作印尼當地的政府與國企，在新首都附近推動智能養殖活動，幫助增加當地的雞蛋供應。

他解釋稱，目前印尼共有2.8億人口，且作為伊斯蘭國家，主要的蛋白質來源就為海鮮、牛肉與雞，而雞相對而言，價格作為合適，因此當地對於雞肉、雞蛋的需求較大。但目前當地每一日只能產出1.6億隻雞蛋，遠不及人口需求，因此潛在的商機廣闊。

一方面，公司通過建立相對智能化和半自動的蛋雞農場，令農產的一日產蛋量可以達到100萬隻，並持續推進產量。另一方面，喚雨亦合作當地的技術平台，該平台自身已經行至B輪融資。他解釋稱，當地一般的商業銀行不願借錢給小型農戶，因此該平台就幫助整合小農戶需求，對接銀行或私人信貸公司，幫助完成資金周轉。

郭嘉明表示，之所以有信心可以較當地的雞蛋更有優勢，是因為養殖業有所謂的料蛋比率，即用多少的飼料去餵養一隻雞，再衡量其產蛋的能力，公司的技術在此有優勢。此外，針對外圍環境，公司亦力谷智能化，確保雞接觸幹淨的水，幹淨的空氣，幹淨的環境，將中國供應鏈的優勢經驗帶往印尼。

在售價方面，其表示目前印尼雞蛋較為「海鮮價」，難以詳細闡釋價格，但公司的成本控制能力較強，因此就算利潤較高，其售價仍較傳統養殖更平。

GOGOX：攻韓國市場十年 提供冷鏈物流保障

GOGOX（2246）聯合創辦人關俊文介紹，公司於2013年在香港創立，隨後逐漸拓展至新加坡、越南、印度等市場，目前覆蓋約370個城市。公司大約在十年前，進軍韓國市場，主要接觸B2B業務，幫助客戶調整物流解決方案，且採取輕資產模式，依託當地的車隊。

他續指，在韓國與一間生物科技公司開展合作，幫助提供不同的冷鏈解決方案，完成各種運輸需求，包括黎明交付Dawn Delivery，電單車的motorcycle delivery，以及端到端解決方案等。且不止在首爾市，在釜山等其他城市，亦都有運輸解決方案。

關俊文表示，之所以選擇進入韓國市場，是因為當時韓國市場的物流GDP，可以在亞洲排名第三，因此物流平台的機遇廣。在深入調研時，亦發現當地對於的基礎設施都足以支持到，例如Call台數量非常誇張，對比香港只有百幾間，韓國當時就有過萬間，因此潛在的擴張機會廣闊。

相較於與當地企業的競爭，關俊文認為當地對於服務質量要求高，首先就關注公司的聲譽是否足夠好，GOGOX在東南亞都有各類的服務記錄，可供參考。

而當地合作，也往往會採取3至6個月的試運行時間，之後才簽訂正式合同，成事後一般不會隨意變更供應商。他指出，儘管當地也有物流貿易公司，擁有幾千部車輛，但從靈活度到規模，往往都需要依託平台公司，才可以實現，這便是其在當地的優勢。