同性伴侶關係登記條例草案被否決　岑子杰：成一道未癒合的傷口

立法會今（10日）恢復二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，14票贊成、71票反對以及1票棄權，駁回法案。岑子杰在社交平台Facebook上發文表示深感可惜，並指《同性伴侶關係登記條例》草案被立法會否決，終審法院的判決未落實，政府未能履行保障同性伴侶獲得平等核心權益的憲制責任，將會成為一道未癒合的傷口，深信政府不會對違法違憲的現況視而不見，鼓勵同路人「對未來不必過度失望」。



岑又希望《同性伴侶關係登記條例》的立法，只是落實同性伴侶權益的未跨出的起點，希望政府和立法會能展現最大的責任感、勇氣和智慧，盡快跨出這起點，再次推動《同性伴侶關係登記條例》的立法工作。他在未來會跟法律團隊研究下一步的跟進工作。



岑子杰對《同性伴侶關係登記條例草案》被駁回深感可惜。（資料圖片 / 林若勤攝）

岑子杰在帖文中表示，遞交上立法會支持通過《同性伴侶關係登記條例》的意見書，多數人都沒有強求一步到位，讓同性伴侶與異性伴侶的權益獲立即得到平等的對待，而是願意順應現實的限制，希望同性伴侶關係的權益，一步一步邁向平等，「可惜，即使如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見」。

死線前公布草案 社會未有充分時間磨合意見

岑子杰表示，終審法院在2023年10月27日就他的司法覆核案件頒下判決，裁定部份勝訴，認為政府有責任制定婚姻以外的替代框架，讓同性伴侶能獲得平等的核心權利，並寬限政府兩年時間，以制定相關草案，惟政府在最後限期的死線前，即本年7月，才公佈《同性伴侶關係登記條例》的草案。

岑認為是次立法只經歷短短兩個月，中間甚至隔了立法會休會，社會未有充分時間和機會去磨合意見，爭取共識。他在電話訪問中提到，社會的意見已經很清晰，並已在早前的民調中顯示出來，「但政府同埋班立法會議員，當呢啲民調係冇發生過呀嘛，亦都冇任何人真係促進個社會對話，去尋求一個最大嘅公因數，最基礎嘅模式，咁咪出現到依家咁嘅情況」。他提議政府可參考2009年《家庭及同居關係條例》成功通過修訂的例子，來完成《同性伴侶關係登記條例》的立法工作。

對於有意見認為草案會動搖一夫一妻制，他指即使同性戀不合法，也不見得同性戀者會與異性結婚，「畀我哋同志有一個權利可以締結，去獲得基礎嘅權利，係令到我哋性小眾可以獲得基本嘅保障，唔會改變到人嘅性傾向。」

過往本港有舉行「香港同志遊行」，性小眾團體展示訴求。（資料圖片/梁鵬威攝）

草案被否決成一道未癒合傷口 籲同路人不必過度失望

岑子杰指《同性伴侶關係登記條例》草案被立法會否決，終審法院的判決未落實，政府未能履行保障同性伴侶獲得平等核心權益的憲制責任，將會成為一道未癒合的傷口，深信政府不會對違法違憲的現況視而不見，「我希望一眾同志們，對未來不必過度失望」。

他希望《同性伴侶關係登記條例》的立法，只是落實同性伴侶權益的未跨出的起點。為了落實終審法院的判決、保障同性伴侶平等權益，以及展現香港恪守法治精神，希望政府和立法會能展現最大的責任感、勇氣和智慧，盡快跨出這起點，再次推動《同性伴侶關係登記條例》的立法工作。他在未來會跟法律團隊研究下一步的跟進工作。