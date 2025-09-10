同性伴侶登記草案否決　港澳辦：治理體制運行有序　體現主流價值

《同性伴侶關係登記條例草案》今日（10日）未能在立法會通過二讀。國務院港澳事務辦公室傍晚發文表示，今次表決過程反映特區治理體制運行有序有效，同時證明立法會不是「橡皮圖章」，認為表決結果體現了社會主流價值。



不過，港澳辦亦指，一些別有用心的人借機挑事，操弄該議題政治化，妄圖破壞香港社會的和諧穩定，阻撓香港實現由治及興，呼籲本港社會各界注意。



9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

指證明法院獨立審判不受干擾、證明立法會不是「橡皮圖章」

港澳辦指，同性伴侶權利保障是一個非常複雜的問題，而香港各方面對此問題的處理依法、穩妥、恰當，整個過程充分反映特區治理體制運行有序有效，再次彰顯香港始終堅守的法治精神，並展現了香港多元包容的品質，昭示了香港社會維護和諧穩定的意志。

港澳辦指出，特區政府執行法院判決、提出相關法案，體現對司法機關的尊重，也證明法院獨立審判不受干擾；由於香港社會對該議題沒有共識，立法會依照主流民意最終否決法案，這與立法會支持行政長官和特區政府依法施政並不相悖，也證明立法會不是「橡皮圖章」。港澳辦認為，這些正正反映出，特區行政、立法、司法機關在行政長官領導下各司其職、相互尊重和良性互動。

港澳辦：萬多份意見書逾八成反對 是明確、直接的反映

港澳辦指，社會主流價值應受尊重。同性伴侶權利保障涉及社會婚姻理念、性小眾群體利益等問題，涉及中西方文化差異、宗教、民意等多種因素，十分複雜，沒有放諸四海而皆準的處理方式。唯一共通之處就是，不管採取怎樣的處理方式，都必須尊重所在社會的主流價值觀。

港澳辦表示，不少評論指出，香港的主流價值仍是遵循中華文化數千年來的家庭倫理觀念，以及「一夫一妻」、「一男一女」婚姻制度，社會上對同性婚姻及同性伴侶權利保障議題還沒有共識。立法會審議《條例》期間公開徵求社會意見，在收到的一萬多份意見書中反對意見逾八成，就是明確、直接的反映。因此立法會表決的結果合乎香港社會的實際，體現了社會的主流價值。

港澳辦亦指，香港向來是一個多元包容的社會，不同國籍、種族、宗教等背景的群體都能夠在此安居樂業。他們肯定特區政府一定能夠妥善處理社會多元訴求，平衡好各方利益，積極營造更加包容的社會環境。

2013年已與丈夫在美國登記結婚的岑子杰，2018年就海外同性婚姻在港未獲認可為由申請司法覆核，直接挑戰同性配偶的法定認受性。圖為2020年5月29日，他在開庭前見記者。（岑子杰facebook圖片）

港澳辦：要注意一些別有用心的人借機挑事

港澳辦指，香港今天的良好局面來之不易；在同性伴侶權利保障問題上，特區行政、立法、司法機關堅持在法治軌道上進行處理，香港社會各界包括相關群體也堅持以理性客觀態度進行討論，但也要注意一些別有用心的人借機挑事，操弄該議題政治化，妄圖破壞香港社會的和諧穩定，阻撓香港實現由治及興。

港澳辦表示，香港社會各界一定能夠排除外來干擾，始終堅守法治精神，促進包容和諧，在特區政府帶領下團結一致、集中精力發展經濟、改善民生。