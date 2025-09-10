同性伴侶登記被否決　曾國衞：與律政司研後續方案　未有時間表

立法會今日（9月10日）恢復二讀《同性伴侶關係登記條例草案》，出席87名議員以71票反對，只有14票贊成，及1票棄權，否決法案。政制及內地事務局局長曾國衞在表決後見記者，代表政府對草案未獲通過表示失望，認為政府「已盡了最大努力」，但強調尊重立法會決定。他宣布不會申請延長暫緩令期限，將與律政司研議後續方案，但未有具體工作時間表和計劃。



自政府7月提出立法框架以來，立法會內反對聲音強烈，各大政黨只有新民黨主席葉劉淑儀清晰表明支持，其餘均持反對立場，今日投票結果與此一致。

二讀辯論時重申立法不等同承認同性婚姻

曾國衞今日在立法會動議《同性伴侶關係登記條例草案》二讀時強調，政府「堅決維護本港一夫一妻一男一女嘅傳統婚姻制度」，同時必須履行終審法院裁決的憲制責任。他重申草案「絕對不等同承認有關關係在香港擁有與婚姻相同的法律地位」，而是透過設立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認。

曾國衞指出，要求海外註冊是為確認「承諾及穩定嘅關係」，並稱現行方案已平衡社會和諧穩定與傳統價值觀念。他最後懇請議員支持通過草案，強調此舉是「遇事不避难，坚决承担责任」的表現。

但法案最終以71票反對，1票棄權，僅14票贊成的票數被否決。這是本屆議會運作近四年以來，首次否決政府法案。

曾國衛強調政府「十分尊重法治、尊重法院的裁決」，因此推出登記條例草案。（王晉璇攝）

曾國衞：政府對結果感到失望，但已盡最大努力

曾國衛在完會後見記者，對於結果指「政府感到失望」，但強調政府尊重立法會決定，同時重申當局堅定履行終院裁決的立場。他指出，政府立法建議已充分考慮法院裁決、香港實際情況、傳統價值觀及社會整體利益，致力取得適當平衡。

雖然草案未獲通過，但他強調行政、立法、司法機關按照《基本法》各司其職的憲制秩序依然穩固，展現「各機關相互尊重，有效發揮功能，維護香港整體利益」的治理體系，另外，整個立法過程中，從條例草擬，推出條例，向立法會及公眾解說及遊說工作，都證明「政府盡了最大的努力」。

但最後的結果反應到「無論是政府、市民、立法會各方面都存在很大的分別，政府需要時間調查。」對於後續安排，曾國衛明確表示政府不會向法庭申請延長暫緩令期限，將與律政司就議題作進一步研究，但暫無具體工作計劃和時間表。

他呼籲社會以理性態度看待結果，珍惜來之不易的社會團結，並強調政府始終「尊重法治、尊重法院裁決、尊重立法會的決定和效用」的原則立場。

W小姐曾用粉筆倒序寫下關於同性平權的英詩。（黃寶瑩攝）

政府11年前設工作組研跨性別承認政策 迄今沒有下文

過往政府提出的法案甚少在二讀或三讀時被否決，更多的是政府在未能取得足夠票數時主動撤回。翻查資料，上一次有政府法案在二三讀時被否決，已是11年前的《2014年婚姻（修訂）條例草案》。該法案旨在將終審法院就「W小姐案」的判決納入成文法，確保已完成性別重置手術的變性人享有婚姻權。

法案在當年10月22日恢復二讀辯議，但在議會內兩大政治勢力均缺乏支持，以11票贊成，40票反對，5票棄權的結果被否決。泛民主派議員對變性人定義的不滿，建制派議員如民建聯和自由黨則認為條例會破壞家庭價值。不過，這次立法失敗，並不影響變性人享有婚姻權。鑑於終審法院2014年對「W小姐案」的判決已生效，已完成性別重置手術的人士，由2014年7月17日起便可按其新性別與異性結婚。

此外，為了跟進終審法院在「W小姐案」所作裁定，特區政府在2014年1月13日成立了性別承認跨部門工作小組，研究是否需要就香港的性別承認議題進行立法和訂立相關的行政措施，2017年又曾就制訂《性別承認法》展開公眾諮詢，但相關研究工作至今未有下文，亦沒有訂出立法時間表。