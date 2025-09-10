同性伴侶登記被立法會否決　梁君彥：符合基本法　不影響憲制秩序

《同性伴侶關係登記條例草案》（下稱《條例草案》）今日（9月10日）未能在立法會通過二讀。立法會主席梁君彥會後見記者時表示， 審議過程中，立法會一直嚴謹依法履行職責，今日經過約4小時的辯論，立法會最終投票否決《條例草案》二讀，完全符合《基本法》規定，不會影響香港特區憲制秩序。



梁君彥又指，《條例草案》雖然未獲通過，但認為「立法」並非唯一解決方法，形容香港很包容，一直很尊重不同性取向人士的生活方式，希望日後能和政府推動相關議題和解決方案。



《同性伴侶關係登記條例草案》今日（10日）未能在立法會通過二讀，主席梁君彥會後見記者。（何夏怡攝）

梁君彥強調否決二讀不影響憲制秩序

梁君彥指，《條例草案》源於2023年9月5日終審法院在一宗案件中裁定，根據《香港人權法案》第十四條所保障的私生活權利，政府有積極義務立法確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認。

他稱，無論立法會通過或不通過政府的法案，議員對法案投贊成抑或反對票，只要權力行使得恰當，便符合憲制秩序。審議過程中，立法會一直嚴謹、依法履行職責，今天經過約4小時的充分辯論，立法會最終投票否決《條例草案》二讀，完全符合《基本法》規定，不會影響香港特區憲制秩序。

2013年已與丈夫在美國登記結婚的岑子杰，2018年就海外同性婚姻在港未獲認可為由申請司法覆核，是直接挑戰同性配偶的法定認受性。圖為2020年5月29日，他在開庭前見記者。（岑子杰facebook圖片）

指香港恪守異性婚姻制 投票反映主流民意

梁君彥說，立法會向來支持行政長官和特區政府施政，《條例草案》提出後立法會成立法案委員會，與政府當局舉行了4次會議，逐條審議法案條文，並邀請公眾人士提出意見。法案委員會共收到超過1萬份公眾意見書，當中逾八成表示反對。

他形容《條例草案》涉及極具爭議性的道德議題，「香港是一個很開放的社會，但同時仍然是恪守一男一女婚姻制度的社會」，認為投票結果反映了香港社會的主流民意和價值觀。

梁君彥又說，以前立法會都曾否決法案，「當我們樣樣贊成，傳媒朋友講我哋橡皮圖章」，強調尊重法治，議員有自己意見，亦要反映民間意見，「今次體現到議員有良知，聆聽社會意見」。

9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

形容立法會議員憑良心投票

梁君彥強調，立法會一如既往尊重法庭判決、堅守法治原則，但議員必須兼顧香港社會的實際情況。「議員綜合考慮各項因素後，憑良心投票，這正正體現了在行政主導下，行政、立法和司法機關各司其職、互相尊重、互相制衡。」

他又指，《條例草案》雖然未獲通過，但認為「立法」並非唯一解決方法，形容香港很包容，一直很尊重不同性取向人士的生活方式，希望日後能和政府推動相關議題和解決方案，立法會亦會繼續依法支持行政長官和特區政府施政。