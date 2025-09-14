澳門立法會選舉｜17.5萬人投票破紀錄　學者：中老年選民熱情高

澳門今日（9月14日）舉行第八屆立法會選舉，投票時間由上午9時開始，至晚上9時結束。官方在投票結束後公布，今屆選舉投票率達53.35%，比上屆多近11個百分點，總投票人數175,272，為歷來最多。澳門行政長官岑浩輝下午巡視票站時表示，感謝選民支持立法會選舉。



《香港01》記者今日在票站現場觀察，投票選民以中年或長者較多，年輕人相對較少。有年長選民笑言「熱愛投票」，選擇候選人標準是「為群眾服務」。有年輕一代則認為，政府做社會諮詢時側重依靠傳統社團，有必要改變方式，「搵方法」聽到年輕人的聲音。



9月14日，澳門舉行立法會選舉，行政長官岑浩輝到票站投票。（梁鵬威攝）

岑浩輝感謝選民支持立法會

今日是澳門修改《立法選舉法》、進一步落實「愛國者治澳」原則後首次舉行立法會選舉，投票時間由上午9時至晚上9時。岑浩輝今早約10時左右已到慈幼中學票站投票，他當時呼籲所有登記選民投票「用你們手中的一票，選出愛國者治澳的、有擔當的立法會議員」。

下午3時15分左右，他又到化地瑪聖母女子學校票站巡視，詢問工作人員工作情況，關注投票是否順利，並感謝選民支持立法會選舉。澳門行政法務司司長張永春及選管會主席盛銳敏陪同巡視。

選民讚投票安排便利過程順暢

澳門立法會共有33個議席，其中14個經直選席位，另外有12席屬間接選舉、7席由行政長官委任。直選部分有超過32.8萬選民合資格投票。今早票站開門前，多個票站已見人龍。有選民表示，提前透過電子系統了解所屬票站，投票過程快捷順暢，而公司亦特意安排員工放假數小時，方便他們投票。另有需要照顧小朋友的選民稱，當局容許選民帶同小朋友投票，是不錯的安排，可以自幼向小朋友灌輸公民責任意識。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，大批選民一早到慈幼中學票站投票。（梁鵬威攝）

總投票率勢過半 上屆全日僅42.38%

澳門政府落力宣傳今次選舉，岑浩輝日前召開政府高層會議，表明全體公務人員應履職盡責積極支持選舉工作。澳門政府又鼓勵企業僱主為投票日需返工的職員提供便利。岑浩輝今早形容，選舉氛圍良好，競選活動有序、健康，全社會熱烈參與。

晚上9時投票結束後，官方統計顯示，今屆選舉，投票率53.35%，高於四年前的42.38%，亦比2001年回歸後首次立法會選舉高約一個百分點，但不及其餘幾屆選舉。不過，今屆175,272人投票則為歷來之最，比2017年多了整整400人（當年投票率為57.22%）。

《香港01》記者今日在票站現場觀察，投票選民以中年或長者較多，年輕人相對較少。對此，澳門社科研究者廖志輝認為，年輕人對候選人被取消參選資格等爭議比較敏感，「今屆上屆都有，可能覺得覺得無癮，（投票）興致欠缺」。

澳門社科研究者廖志輝認為，政府要改善公眾諮詢工作，多聆聽年輕人的聲音。（梁鵬威攝）

社科研究者廖志輝：政府應改善公眾諮詢工作

被問及如何提升青年選民的投票意欲，廖志輝認為，政府應改善公眾諮詢工作。他舉例指，政府經常諮詢的傳統社團，年輕會員比較少，而他觀察到，選舉似乎是以長者為主要宣傳對象。他強調：「要搵到方法聽到佢哋（年輕人）嘅聲音」。他亦希望，政府在大型基建項目如輕軌走線、現金分享計劃等項目上加強諮詢，聆聽公眾意見。

澳門大學政府與行政學系助理教授陳建新接受《香港01》採訪表示，今日一早去投票站投票，觀察到投票氣氛比往年熱烈，他預測最終投票率可能會超過五成，「比想像之中高很多」。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，大批選民一早到慈幼中學票站投票。（梁鵬威攝）

澳大教授陳建新：四年前疫情礙中高齡人士投票

他分析此次投票率高的原因包括：第一，政府投票安排比往年順暢許多，設有免費巴士、服務站、宣傳站，且投票效率變高，「往年通常要半個鐘頭到45分鐘，今年大概不用10分鐘」。

第二，上屆選舉恰逢新冠疫情，因而有許多選民，特別是中高齡人士未能參與投票，這次激發了大家的投票慾望。第三，疫情後澳門經濟並未恢復到民眾的理想預期，而此次黨派提出一些針對發展經濟、保障民生的吸引眼球的政綱，如電子消費券和養老金，因此大家更樂於參與投票。

澳門學者分析，疫情後澳門經濟並未恢復到民眾的理想預期，而此次黨派提出一些針對發展經濟、保障民生的吸引眼球的政綱，如電子消費券和養老金，因此大家更樂於參與投票。。（梁鵬威攝）

不過，他亦觀察到大部分選民仍是中高齡人士，特別是60歲以上的選民。他認為，這是由於參選團體多是傳統團體，與根植澳門比較長時間的年長選民更多接觸，與年輕選民的關係則不密切。

作為大學教授，他親身感受到年輕人投票意欲不強烈，估計只有一至兩成大學生登記成為選民，而「在上屆投票中，只有三成學生有表達去投票」。他補充，年輕人投票意願低而中老年人投票意願高是普遍現象，「澳門對政治的情緒比較平穩，未必有很大變化」。