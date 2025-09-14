澳門立法會選舉．直擊｜票站開門前現人龍　選民望議員幫助中小企

澳門立法會選舉今日（14日）舉行，投票時間由早上9時至晚上9時。部份票站在投票未開始前出現人龍，職員派發樽裝水及加設風扇為選民降溫。有選民表示北上消費的澳門人變多，「食肆好慘」，中小企亦「好辛苦」，希望議員能幫助。



另外，今日全澳巴士路綫及輕軌服務供市民免費乘搭。



9月14日，澳門舉行立法會選舉，大批選民一早到慈幼中學票站投票。（梁鵬威攝）

投票今早9時開始，在風順堂區票站慈幼中學，未開始投票前已有約50人排隊，大部分為長者。職員指引選民排隊，又稱天氣炎熱，向他們派發樽裝水，又加設大風扇為他們降溫。職員又提示市民要拿出身份證登記領取選票，切勿在票站內使用電話，票站亦有廣播提醒選民切勿拍攝選票。

選民指北上消費者眾 望當選者幫助中小企

選民陳小姐早上9時即到慈幼中學票站投票，她表示投票是為盡公民責任，對候選人的期望是「幫助中小企」，因為覺得港珠澳大橋開放後，北上消費的澳門人變多，「好辛苦啊，食肆好慘，減咗價，呢樣係最大問題」。她又表示，短期內好難大大改善中小企問題，希望慢慢有轉變，澳門居民能過上更好的生活。

澳門選民蔡伯表示，選擇候選人的標準是「為群眾服務」。

選民蔡伯自稱「熱愛投票」，曾在四年前的立法會選舉投過票，今次選擇候選人的標準是「為群眾服務」，形容自己期望候選人在接到市民求助時，會第一時間幫手聯絡政府。蔡伯又指今日澳門免費搭車對市民投票有幫助，而至於有「民主派」前立法會議員被取消資格，蔡伯就說「政府有佢嘅道理」。

六張名單爭奪14個直選議席

澳門立法會共有33席，當中14名經由直接選舉產生。今屆選舉有6張名單參加直選，參選組數創歷來新低，超過33.3萬選民合資格投票。2021年立法會選舉前立法會議員吳國昌、蘇嘉豪等被取消資格，今屆則有被視為「中間派」的立法會議員林宇滔被指不擁護《基本法》及不效忠澳門特區而被DQ。

9月14日，澳門舉行立法會選舉。（梁鵬威攝）

今日投票亦會由工商金融界、勞工界、社會服務界等7個界別的783名選民，選出12席間選議席。另外澳門設有有7個委任議席，將由澳門行政長官岑浩輝委任。

全日免費乘巴士及輕軌

澳門今日全日巴士及輕軌免費乘搭。巴士擋風玻璃前擺放告示板，指選舉日免費乘車，錢箱則以紅色布袋覆蓋。