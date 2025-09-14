澳門立法會選舉｜政府部門統計投票　岑浩輝：公僕有政治倫理支持

澳門立法會選舉今日（14日）舉行，逾33萬名選民選出14個直選議席，783名間選選民選出12席間選議席。澳門各政府部門近日收集公務員是否選民、會否投票、不投票原因等。澳門行政長官岑浩輝今早投票後表示，特區政府有責任組織、安排選舉，而公務員作為管治團體一員，有政治倫理去支持。至於不參與投票的公務員會否被懲處或跟進，他表示投票權利與紀律程序規定是「兩碼子嘅事」。



9月14日，澳門舉行立法會選舉，選民到票站投票。（梁鵬威攝）

不願上鏡的公務員呂小姐（化名）今早9時半到票站投票，她表示政府早前要求各部門統計有多少公務員是選民、是否打算投票，如果不投票原因為何，整合數字後提交，不過無須提交詳細人名名單。

岑浩輝：公務員有政治倫理支持選舉

澳門行政長官岑浩輝今早約10時到慈幼中學投票，他表示，自9時票站開門至今運作暢順、良好。他又指根據選舉法及基本法規定，選舉是特別行政區法定職能，有責任組織及安排，而公務員作為公共行政管治團隊的一員，有「政治倫理」去支持安排、組織選舉活動。

我哋作為特別行政區管治團隊一員嘅公務員，係咪有政治、行政倫理去支持特別行政區組織好呢個選舉活動呢？⋯⋯既然係咁，你應該參與，行使你手中一票，行使你嘅權利。至於你點樣選擇去投票，選擇邊一個參選嘅團隊，完全係公務員嘅權利。 澳門行政長官岑浩輝

9月14日，澳門舉行立法會選舉，行政長官岑浩輝到票站投票。（梁鵬威攝）

未有回應如何動員不同政治光譜選民投票

今屆選舉有6張名單爭奪14個直選席位，超過33.3萬選民合資格投票。上屆2021年立法會選舉「民主派」代表、前立法會議員吳國昌、蘇嘉豪等被取消資格，今屆則有被視為「中間派」的立法會議員林宇滔被指不擁護不擁護《基本法》及不效忠澳門特區而被DQ。

岑浩輝被問到，連續兩屆有候選人被取消參選資格，部份選民或認為找不到可以代表的候選人投票，他會如何動員這批選民投票。他未有回應，再次呼籲所有登記選民投票，「用你們手中的一票，選出愛國者治澳的、有擔當的立法會議員」。

被問到對新一屆立法會議員的期待，岑浩輝表示去年澳門修改選舉法，具體落實愛國者治澳原則，對參選議員做出了明確規定。他形容新一屆立法會是澳門回歸、實行一國兩制25年後「進入新的歷史發展時期之時」。岑浩輝表示，立法機關要把廣大市民的追求轉換為法律，對依法行政行使重要的監督責任，其憲制地位舉足輕重。

企業收集員工投票意向 選管會主席：法律規定不能強迫透露

澳門選管會主席盛銳敏表示，今早各票站大概八點多準備就緒，九點鐘收到各個票站可以順利開站的通知，大部分開站至今運作順暢，少部分人流較多，會持續關注票站輪候秩序和舒適度，向有需要人群提供支援。盛又指，暫時未收到選舉違規的個案，惟已處理個別選民嘗試使用手提電話的情況。他強調，選民不能在投票站使用電話，因要對選舉情況保密。

澳門選舉管理委員會主席盛銳敏。（梁鵬威攝）

被問到怎麼看有企業要求員工上交投票意向，盛銳敏表示，選管會一直呼籲社會各界投票，並鼓勵雇主為投票當日需要返工人士提供便利，「無論是公務人員還是私企人員，容許有足夠時間（投票），不要因為工作而無投票」。他指，很多機構積極響應上述建議，相信收集的是職員的投票時間、意願等，以提供便利措施。

至於企業要求員工透露投票意向是否違反選舉法，盛銳敏表示，很難三言兩語界定是否違法，但選舉法已明確，任何人不能強迫他人透露投票意向，如果不情願可以不透露。