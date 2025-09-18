施政報告｜顏寶鈴：貿易戰頻繁經濟嚴峻　製造業借港出海分散風險

新一份《施政報告》出爐，特首李家超認為香港新機遇更集中「走出去」。本身是全國政協委員的香港「帽子大王」、飛達控股副主席顏寶鈴今天（18日）表示認同李家超的說法，指近幾年全球經濟形勢嚴峻，貿易戰頻繁，出口製造業更應快速應變，積極出海，推進生產基地多元化佈局，分散投資風險。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

顏寶鈴表示，香港作為國際金融中心、自由貿易港和連接中國內地與全球市場的橋樑，其獨特的地理位置、制度優勢和國際化營商環境，為本港及內地企業「借港出海」提供得天獨厚的條件，香港擁有全球化的商業網絡，與國際接軌的法律體系，企業可借助香港的國際聲譽和信用背書快速融入國際市場，而且香港的低稅率、無外匯管制、自由資本流動等優勢，有助企業降低跨境運營成本。

顏寶鈴表示全球經濟形勢嚴峻，貿易戰頻繁，出口製造業更應快速應變，積極出海，推進生產基地多元化佈局，分散投資風險。（潘耀昇攝）

她說在本屆政府的努力下，香港經濟增長已由負轉正，預計今年會有2%至3%的正增長。在謀劃未來長遠發展時，《施政報告》強調香港在「一國兩制」下的獨特優勢，特別是「引進來、走出去」的戰略定位。她認為李家超展現出前瞻的視野、堅定的決心和務實的作風，為香港未來的發展繪製清晰的藍圖，相信在特區政府和社會各界的共同努力下，報告中的藍圖一定能轉化為現實，香港的明天會更加繁榮璀璨。

她又說，《施政報告》提出成立「部門首長責任制」、「AI效能提升組」、制定北都專屬法律等；房屋方面，《施政報告》提到取得顯著成效，公屋綜合輪候時間3年前的6.1年縮短至5.1年，令人欣喜，反映李家超「以結果為目標」的體現，核心目標是提升香港的競爭力與發展活力，增進港人福祉。