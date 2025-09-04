中國閱兵｜政協顏寶鈴第四次觀禮熱淚盈眶 稱展示國富軍強實力
抗戰勝利80周年閱兵儀式昨日（3日）在北京天安門廣場舉行，港區全國政協委員顏寶鈴也有出席。她今天（4日）表示自己繼2009年建國六十周年、2015年抗戰勝利七十周年、2019年建國七十周年後，第四次在現場觀看閱兵儀式，形容「一次比一次震撼感動、熱血沸騰，一次比一次心潮澎湃、熱淚盈眶！」
顏寶鈴表示，當看見氣勢如虹的方陣在眼前經過、新型裝備的寒光映照長空、《松花江上》悲壯昂揚的歌聲響徹廣場，自己仿佛聽見八十年前的呐喊與今日的強音交匯成歌，形容「我的眼眶發紅，胸膛熾熱——為這壯闊山河，為這輝煌盛世，為中華民族從站起來、強起來到富起來的艱苦歷程！」
她說，要銘記歷史，珍愛和平，紀念抗戰勝利，不是為了延續仇恨，而是要以史為鑒，珍惜來之不易的和平。她認為閱兵不僅展示國富軍強的實力，亦喚起中國人內心深處的民族自豪感和歷史責任感，新時代的中國人定當繼承和發揚偉大抗戰精神，堅定不移走和平發展道路，為維護世界和平、構建命運共同體竭誠盡智、貢獻綿力。
