大埔健康中心停車場、圖書館要二選一　區議員不滿政府擺議會上枱

擬建的大埔健康中心大樓放棄納入公眾停車場，引起不滿。大樓位處前大埔賽馬會泳池用地，市中心泊位供不應求，目前地皮是有逾200個車位的臨時停車場。醫務衞生局拋出「還價」方案，一、為停車場加高兩層，要研究多兩年並重新交城規會審議；二、放棄地庫分區圖書館改為停車場，提供60個車位。



大埔區議會今天（22日）開會討論，跨黨派議員不滿政府要求區議員二選一，不然就沒得做，認為兩者停車場、圖書館應該兼得，同時不理解為何只有60個車位。議員普遍不支持再上城規會。醫衞局回應時引述康文署認為目前的大埔綜合大樓公共圖書館，已滿足需要；停車場方面，60個車位只是下限，預料可提供120個車位。若加高樓層，額外成本會超過兩億元，四、五年之間可以落成。



空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米。（資料圖片／陳浩然攝）

大埔健康中心棄建停車場惹不滿 政府還價：研多兩年或者棄圖書館

自1999年起荒廢的大埔安邦路前大埔賽馬會泳池用地，佔地近4,500平方米，政府去年9月向大埔區議會交代擬建大埔社區健康中心大樓，將提供醫管局健康中心、大埔地區康健中心、母嬰健康院等服務。惟大樓地庫只用作興建分區圖書館，理由是建築署初步研究得出，根據該用地的高度限制，如需同時設置圖書館及公眾停車場，需要至少4層地庫的深層挖掘，建造成本十分高昂，並不符合成本效益。

因應議員要求保留增設公眾停車位，醫務衞生局提出兩個「還價方案」：

（一）放寬大樓只有八層的高度限制，將原位於地庫的分區圖書館調至擬議加設的樓層，地庫可提供約60個公眾停車位，估計申請、諮詢、研究和重新規劃等工作需時約兩年；

（二）如不放寬大樓的高度限制，則需取捨擬建設施，善用地庫的空間。翻查資料，地庫即是擬建的分區圖書館。

9月22日，大埔區議會舉行大會。（何夏怡攝）

羅曉楓不滿停車場、圖書館二選一 促建停車場回應需求

大埔區議會今天（22日）舉行大會，討論醫務衞生局拋出的「還價」方案。經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，現在政府要求區議員二選一，不然就沒得做，質疑政府不尊重區議會三十多年來爭取的事情，不是負責任政府的做法。他說，當局經常塞車，是城市規劃的問題，應該提供更多車位，希望地庫有停車場，回應當區就診市民需要。

9月22日，大埔區議會舉行大會，背面者為經民聯大埔南區議員羅曉楓。（何夏怡攝）

他認為政府不應該叫議員二選一，應該做得更好，對於今次部分大樓規劃資訊仍然未明，他笑言好像政府煮菜，但區議員連菜譜都不知道。

大埔地區委員會界別區議員麥成灝要求局方提供大埔市中心車流數據，能否應付新建的康健中心設施，如果沒有公眾停車場加建，將會令交通更擠塞。

胡綽謙不滿醫衞局擺區議會上枱 圖書館和停車場要兼得

民建聯大埔北區議員胡綽謙表示，局方是逼區議會選擇，「感覺俾人擺咗上枱，同事係度拗，但主導權係政府」，形容分區圖書館很重要，附近居民有迫切需要，希望署方提交10層大樓、同時容納分區圖書館和停車場的方案。

9月22日，大埔區議會舉行大會，背面者為民建聯大埔北區議員胡綽謙。（何夏怡攝）

他說局方一直無交代地庫有多大，質疑為何這麼神秘。他說圖書館和停車場不應二選一，認為應該要兼得。他又希望政府部門交代，為何地庫面積預計只提供60個停車位。

另一名大埔北區議員駱小鸞表示，曾向當區居民了解，擔心如果只有60個停車位提供，會被市民罵死。民建聯區議員李文傑指，當區人口近年多了4萬，車位最主要是供覆診市民使用，所以興建車位是需要的，但未必需要很多，希望大樓盡快落成。他的黨友、區議員黃偉憧則認為增加停車位只是為「外來人」而做，反而分區圖書館能讓大埔街坊受益。

黃碧嬌笑言沒一個圖書館設於地庫

經民聯委任區議員陳灶良表示不想再重返城規會申請，兩年間有很多不同意見，希望在10層大樓的基礎上，利用地庫二層作停車場或政府附屬停車場，增加公眾停車場的流動性。

9月22日，大埔區議會舉行大會，圖右背面者為民建聯大埔南區議員黃碧嬌。（何夏怡攝）

民建聯大埔南區議員黃碧嬌笑言，香港這麼多圖書館，哪有一個是設於地庫，認為採光方面不適合；她又質疑會否分區圖書館可否只佔一層，而非政府建議的兩層，促請工程要盡快上馬。本身是大埔鄉事委員會主席的當然議員林奕權認同，圖書館應該建在採光較好的地方，而非地庫。

9月22日，醫務衞生局首席助理秘書長李翺全到大埔區議會交代。（香港01）

醫衞局：現時大埔公共圖書館已可滿足需要

醫務衞生局首席助理秘書長李翺全回應表示，一直覺得圖書館和停車場都重要，但引述康文署認為現時的大埔綜合大樓公共圖書館已可滿足需要，且如果放在地庫，會影響採光。

空置超過20年的前大埔賽馬會泳池，擬設置社區健康中心大樓。（資料圖片／陳浩然攝）

加高樓層額外多花逾兩億 車位總共可以提供120個

停車場方面，李翺全承認區內附近停車場未必能滿足求診市民的需求，要再研究。他指，估計地庫提供60個車位，是一個下限，如果最終選擇建停車場，總共可以提供120個車位。至於能否加高樓層，他透露額外成本會超過兩億元，若將地庫挖得更深，成本亦會非常之高，政府建議要符合成本效益。

李料項目四、五年之間可以落成，落成後的九個月至一年開放公眾。他重申現在是討論階段，希望將來保持溝通。