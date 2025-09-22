大埔健康中心棄建停車場惹不滿　政府還價：研多兩年或者棄圖書館

大埔市中心泊車位長期供不應求，位於大埔安邦路、近4,500平方米的前大埔賽馬會泳池用地，目前用作臨時停車場，提供逾200個車位。醫務衞生局去年建議興建社區健康中心大樓，惟以挖掘成本高昂為由，放棄當區一直爭取興建公眾停車場的建議，引起議員批評。



大埔區議會今天（22日）開大會討論。《香港01》獲悉，醫務衞生局提交文件提出兩個還價方案：（一）如要加高大樓增設公眾停車位，須再向城規會申請，估計申請、諮詢、研究和重新規劃等工作需時約兩年；（二）擬建設施中作出取捨，善用地庫的空間。翻查資料，地庫即是擬建的分區圖書館。



民建聯區議員黃碧嬌慨嘆政府「拋返波畀議會」，認為大埔本身已有佔地3,600平方米的大埔綜合大樓公共圖書館，故此若政府放棄興建較小型的分區圖書館，換取興建公眾停車位也非壞事。經民聯區議員羅曉楓指，區議會一直要求康健中心要設置地庫停車場，責任在於政府，而非議員，他與黨友堅持爭取興建車位，區內泊位不足已加劇塞車問題。



空置超過20年的前大埔賽馬會泳池，擬設置社區健康中心大樓。（資料圖片／陳浩然攝）

大埔前賽馬會泳池用地將建社區大樓 地庫棄建公眾停車場

自1999年起荒廢的大埔安邦路前大埔賽馬會泳池用地，佔地近4,500平方米，政府去年9月向大埔區議會交代擬建大埔社區健康中心大樓，將提供醫管局健康中心、大埔地區康健中心、母嬰健康院等服務。惟大樓地庫只用作興建分區圖書館，理由是建築署初步研究得出，根據該用地的高度限制，如需同時設置圖書館及公眾停車場，需要至少4層地庫的深層挖掘，建造成本十分高昂，並不符合成本效益。

棄建停車場惹不滿 政府還價：研多兩年或者棄圖書館

大埔區議會今天（22日）開大會討論大埔健康中心設施。《香港01》獲悉，醫務衞生局提出兩個「還價方案」，應對議員要求保留增設公眾停車位：

（一）進一步放寬大樓的只有八層的高度限制，須盡快向城市規劃委員會提交申請，將原位於地庫的分區圖書館調至擬議加設的樓層，地庫可提供約60個公眾停車位。公務部門將盡快按最新發展方向重新構思和作可行性研究，估計申請、諮詢、研究和重新規劃等工作需時約兩年；

（二）如議員認為應在保留現時擬建大樓的高度，即不放寬大樓的高度限制的前提下，推進擬定工程項目，則需在擬建設施中作出取捨，以善用地庫的空間。翻查資料，地庫即是擬建的分區圖書館。

民建聯大埔區議員黃碧嬌說，大埔綜合大樓已有佔地3,600平方米的圖書館，如果政府利用擬建分區圖書館的樓層，改為公眾停車位，「都唔係一件壞事」。（資料圖片／張浩維攝）

民建聯嘆政府「拋返波畀議會」 棄分區圖書館建車位非壞事

民建聯大埔區議員黃碧嬌接受《香港01》訪問時說，政府的做法不理想，有如「將個波拋返畀議會」。她說，大埔綜合大樓已有佔地3,600平方米的圖書館，如果政府利用擬建分區圖書館的樓層，改為公眾停車位，「都唔係一件壞事」，最重要初心是健康中心，認同在健康中心大樓中設分區圖書館，也有點格格不入，只是因為上屆區議會提出的建議，同時諮詢過大埔中心法團。

她坦言「點解唔索性喺大埔搵個位做多層停車場呢？我都唔明，你咁周圍攝幾十個有咩意思」，舉例收回大元邨的空置校舍用地改作停車場，或者興建一棟大樓作圖書館，「你攞盡佢，唔會有人話你」。

經民聯大埔區議員羅曉楓表示，區議會一直要求康健大樓要配置地下停車場，責任在於政府，而非議員。（羅曉楓FB）

經民聯繼續爭取興建停車位 區內泊位不足加劇塞車

早前在區議會一個委員會上，經民聯四名區議員羅曉楓、陳灶良、李華光、余智榮，動議加入議程爭取康健中心大樓興建停車場。羅曉楓接受《香港01》訪問時表示，區議會一直要求康健大樓要配置地下停車場，責任在於政府，而非議員。他說，上屆區議會放棄泊車位，有違歷屆議會一直而來爭取目標。他不認同興建泊車位不合乎成本效益，認為是缺乏前瞻性的看法，當區已因無足夠泊車位，導致交通擠塞，車輛不斷繞圈找泊位製造不必要的車流量。

他認為公眾泊車位是任何新落成政府設施應有的配套，長者也可能要仔女接載到健康中心陪診，故有泊車需求。他舉例早前落成的東昌街體育館，也是連同公眾泊車位，大埔綜合大樓、那打素醫院擴建亦然，反映需要增設一定數量泊位照顧使用者的需要。

對於政府的還價方案包括棄建分區圖書館，羅曉楓表示目前大埔綜合大樓的公共圖書館佔地3,600平方米，據他了解新增的分區圖書館面積達2,700平方米，並且要用到兩層，惟其他樓層政府部門所佔用的空間，當區沒有詳細數字提供的情況下，慨嘆便要求議會作出重大決定。