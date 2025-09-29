澳門高官大洗牌｜張永春由司長轉任議員 黃少澤接任行政法務司長
撰文：潘耀昇
出版：更新：
澳門高官大洗牌，國務院今天（29日）宣布，10月16日起免去行政法務司司長張永春的職務，並根據澳門行政長官岑浩輝提名，委任他為立法會議員；原保安司司長黃少澤接任行政法務司司長；出任檢察長十個月的陳子勁，獲任命為保安司司長；中級法院院長唐曉峰接任檢察長。岑浩輝選舉代理人李煥江，亦獲委任為立法會議員。
張永春由司長轉任立法會議員 黃少澤接任行政法務司長
張永春出任行政法務司司長六年，去年澳門政府換屆，他與黃少澤一同連任司長一職。10月16日起，出任保安司司長長達11年的黃少澤將接替張永春，調任行政法務司司長。張永春則獲委任為第八屆立法會議員。
▼澳門七名委任立法會議員▼
+2
岑浩輝選舉代理人獲委任為立法會議員
其餘六名獲岑浩輝委任的立法會議員包括基本法委員會委員李煥江、澳區全國政協委員高錦輝、澳門科技委員會委員周家俊、澳門理工大學人文及社會科學學院院長林發欽、澳門青年事務委員會委員黃家倫、澳門發展策略研究中心理事長高岸聲。
其中，李煥江是岑浩輝競選特首時的選舉代理人；高錦輝在上屆立法會已是委任立法會議員。