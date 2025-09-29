澳門高官大洗牌｜張永春由司長轉任議員　黃少澤接任行政法務司長

澳門高官大洗牌，國務院今天（29日）宣布，10月16日起免去行政法務司司長張永春的職務，並根據澳門行政長官岑浩輝提名，委任他為立法會議員；原保安司司長黃少澤接任行政法務司司長；出任檢察長十個月的陳子勁，獲任命為保安司司長；中級法院院長唐曉峰接任檢察長。岑浩輝選舉代理人李煥江，亦獲委任為立法會議員。



澳門特首岑浩輝與政府班子。（澳門新聞局）

張永春出任行政法務司司長六年。（澳門新聞局）

張永春由司長轉任立法會議員 黃少澤接任行政法務司長

張永春出任行政法務司司長六年，去年澳門政府換屆，他與黃少澤一同連任司長一職。10月16日起，出任保安司司長長達11年的黃少澤將接替張永春，調任行政法務司司長。張永春則獲委任為第八屆立法會議員。

保安司司長黃少澤（右）（馮子健攝）

▼澳門七名委任立法會議員▼



岑浩輝選舉代理人獲委任為立法會議員

其餘六名獲岑浩輝委任的立法會議員包括基本法委員會委員李煥江、澳區全國政協委員高錦輝、澳門科技委員會委員周家俊、澳門理工大學人文及社會科學學院院長林發欽、澳門青年事務委員會委員黃家倫、澳門發展策略研究中心理事長高岸聲。

李煥江是岑浩輝競選特首時的選舉代理人，曾代表岑浩輝領取參選澳門特首提名表。（澳廣視）

其中，李煥江是岑浩輝競選特首時的選舉代理人；高錦輝在上屆立法會已是委任立法會議員。