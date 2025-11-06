立法會選舉｜提名截止35現屆議員棄選　謝偉俊、洪雯「無聲」出局

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期結束，共有161人報名參選，現屆89名議員，有35人放棄競逐連任，起過半數只做了一屆議員。棄選議員當中有6人把懸念留到最後時刻，全部來自選委界。其中尚海龍、譚岳衡與陳月明在交表時間截止前一小時左右，才證實不會再選，梁毓偉在提名限期過後發出「告別宣言」，謝偉俊與洪雯則仍未作任何公布。



棄選議員平均年齡58.6歲 12「7字頭」全退

今次換屆選舉由74歲的立法會主席梁君彥在9月29日宣布棄選揭開序幕，更掀起「七十大限」猜測。最終包括行政會議召集人葉劉淑儀在內的12名年過七大的議員全部棄選，其中9人來自功能界別。

綜合統計，35名棄選議員的平均年齡約58.6歲，年紀最大的是自由黨議員張宇人（76歲），他亦是現時立法會年資最長的代議士，自2000年起已代表飲食界出任議員。

年紀最小的是新界北選區張欣宇（36歲），他在四年前代表新成立的「香港新方向」參選，但只做了四年便以個人原因放棄競逐連任，而香港新方向在換屆選舉中，並沒有推舉其他人參選。

新方向、新思維無人參選 「一人黨」團滅？

現屆立法會另外兩個「一人黨」也面臨在議事廳消失的命運。實政圓桌召集人、75歲的田北辰宣布交棒給助手莊豪鋒，競逐他現時持有的新界西北直選議席，但在「區區有競爭」的選舉形勢下，莊豪鋒要保住田北辰的議席，難度不低。以立法會唯一非建制派自居的新思維召集人狄志遠放棄爭取連任社會福利界議席的機會，他曾稱新思維會推新人參選，最終無法成事。

立法會各大政治版塊中，工聯會是唯一可全員再參選的政團；議會最大黨民建聯19名議員，有5人「落馬」，但該黨合共派出26人參加換屆選舉，在10個地方選區中，更有三區有兩人落場；經民聯9名現屆議員有5人棄選，包括4名「7字頭」，但他們的議席均有人「接棒」，而經民聯合共派14人參選來屆立法會。

葉劉淑儀領導的新民黨6名現任議員有3人棄選，但合共派出8人參選，比四年前多了兩人。自由黨4名現任議員同樣有一半離任，換屆選舉則有6人參選。

20名議員只做一屆便離任 選委界佔逾半

另外，有20名四年前新當選的議員只做一屆便離任，5人來自功能界別，包括：狄志遠（回歸前曾做過立法局議員）、地產及建造界龍漢標、法律界林新強、進出口界黃英豪（曾擔任臨時立法會議員）、教育界朱國強；選委界有11人：林順潮、蘇長榮、譚岳衡、江玉歡、陳月明、洪雯、郭玲麗、周文港、尚海龍、陸瀚民、梁毓偉；地區選舉界別則有4人：張欣宇、梁熙（港島東）、林素蔚（新界東南）、李世榮（新界東南）。

立法會議員。（資料圖片）

74歲的立法會主席梁君彥打響退休頭炮，不連任下屆立法會，政界未消化得及之際，「登七」的議員馬逢國同時間宣布退下火線，棄選理由同樣是年紀。巧妙的齊上齊落，瞬間引起政圈猜測，皆因梁君彥四年前參選已將近71歲，但今時今日不連任的原因，說是考慮到自己超過70歲。他的棄選宣言亦流露端倪，他多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人思考是否為參選立法會劃下70歲的大限。



本屆立法會共有12人年屆70歲。梁君彥打響頭炮後，多名「7字頭」高齡議員相繼棄選，除了選委界馬逢國，還有3名身兼行會成員的立法會議員，分別是飲食界張宇人、保險界陳健波、經民聯林健鋒。經民聯主席盧偉國、實政圓桌召集人田北辰、航運交通界易志明、地產及建造界龍漢標及建測圓規界謝偉銓也已言退。葉劉淑儀與黎棟國成為最後兩名宣布不會再選的「7字頭」議員。



施政報告答問會，林新強發言。（梁鵬威懾）

法律界林新強棄選 稱未來精力放在律所業務

第八屆立法會選舉提名期截止前一天（11月5日，法律界議員林新強宣布放棄選競逐連任，成為本屆立法會第29名棄選議員。林新強解釋，棄選是為了其所律師事務所的業務發展，未來希望為此付出更多時間和精力，因為國家給出了清晰的發展方向，既要打造國際一流律師事務所、亦要香港善用普通法的獨特優勢。

林新強曾擔任香港律師會會長，2021年參選立法會，成功當選為法律界議員，是該界別歷來第二名被視為出身親建制陣營的議員。他表示很榮幸可在過去四年參與立法會工作，亦滿意自己在立法會的一些工作成果，但經過考慮多種因素之後，尤其為了律所的業務發展，決定不再參選。

經民聯議員陸瀚民在10月27日宣布放棄競逐連任。（廖雁雄攝/資料圖片）

陸瀚民棄選 經民聯出局名單中唯一非「7字頭」

經民聯選委界議員陸瀚民在10月27日表示，經過慎重考慮及與經民聯黨友和妻子商量後，決定棄選。現年41歲的陸瀚民在四年前首次當選議員，連同他在內，本屆立法會已有28人放棄爭取連任，其中15人只做了一屆便退出。

經民聯在本屆立法會有9個議席，是僅次於民建聯的第二大政團，但隨着陸瀚民棄選，該黨已有逾半議員退場，其中四人年齡超過70歲。經民聯已公布14名參選名單，五名棄選議員都有人「接棒」，同時將有4人參加地區直選。

教育界朱國強棄選 稱要集中精力辦好學校、做好教育

立法會教育議員朱國強在10月25日宣布放棄競逐連任，只做了一屆議員便離開。擔任小學校長的朱國強表示，教育界正對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界，他希望集中最多的時間與精力辦好學校、做好教育，經過慎重考慮後，決定棄選。

10月25日，新民黨舉行記者會宣布立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀正式宣布棄選。（夏家朗攝）

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀及兩名副主席容海恩與黎棟國均不會競逐連任。（夏家朗攝）

新民黨3人棄連任 葉劉：續做行會工作不退休

行政會議召集人葉劉淑儀領導的新民黨在10月25日公布第八屆立法會參選名單，75歲的葉劉與同屬「7字頭」的新民黨常務副主席黎棟國，一如預期宣布放棄連任，葉劉長達17年的議員生涯將隨本屆立法會任期結束而劃上句號。新民黨副主席容海恩亦棄選。

葉劉向支持者承諾自己「不是退休」，強調會繼續行政會議及智庫工作，繼續做政策研究及推動民間外交。黎棟國稱4年前當選立法會議員，當時承諾的23條立法，公務員福利等工作已經一一完成。容海恩則表示不繼續連任屬個人決定，會在法律界繼續服務市民。

10月23日，選委界蘇長荣宣布放棄連任。（何夏怡攝）

蘇長荣放棄連任 回應23條二讀沒投票是遺憾？

10月23日，選委界蘇長荣宣布放棄連任，形容決定是水到渠成，沒有任何壓力。蘇長荣表示，自己任內盡心盡力履職，未來想集中精力時間在家人身上，在其他職務裡發揮作用，安排恰當時間參與自己企業集團的事務。他呼籲所有選民運用好手中權利，12月投票選出心儀的議員，為香港選賢舉能。

被問到23條二讀時沒投票，是否一個遺憾？他說趕著進去投票，之後離開。

10月22日，早前暗示不連任的選委界江玉歡宣布棄選。（王晉璇攝）

選委界江玉歡不爭取連任

10月22日，早前暗示下屆不連任的選委界江玉歡，宣布棄選。江玉歡說，現在最重要不是個人去留，是立法會的形象反思，「究竟什麼議會才能不負公眾所託？」她說香港市民絕大部分是普通小人物，希望在市民心中她不只是敢言的代表，還為基層發聲。

她形容四年任期時間短暫，不敢有絲毫怠慢，未來會在法律領域繼續回報社會，如講解更多法律政策，市民未來會看到更加貼近他們的江玉歡。被問及是否因敢言被要求棄選，她表示完全沒受到壓力。

現在是最適合的落山時間，現在沒有不捨，只有踏實的坦然，沒有辜負議員的稱號，最怕別人叫我江議員，最重要不是讓別人喜歡你，是讓別人真心尊重。 選委界立法會議員江玉歡

民建聯5議員不爭連任 包括劉國勳、梁熙

10月21日，建制大黨民建聯主席陳克勤今日見記者，公布選舉部署。一如《香港01》此前報道，民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選、5人參加功能界別選舉、8人參加選委界選舉，當中包括14名爭取連任的現任議員。

陳克勤表示，民建聯今次參選名單共有18男8女，平均年齡47歲，最年輕的郭芙蓉只有35歲。民建聯的競選口號「齊建好家園」陳克勤形容，香港這個家大家都有份，出一份力才能搞好。

75歲實政圓桌新界西北立法會議員田北辰10月20日在政總外會見傳媒宣布不連任，交棒予總幹事莊豪鋒，出戰新界西北。（王晉璇攝）

田北辰交棒實政圓桌莊豪鋒出戰新界西北

75歲實政圓桌新界西北立法會議員田北辰，今日在政總外會見傳媒宣布不連任，交棒予總幹事莊豪鋒，出戰新界西北。現年75歲的田北辰是經營G2000品牌的縱橫二千集團創辦人及董事會主席，至今是三屆立法會議員。他曾擔任多項公職，包括九鐵主席、僱員再培訓局主席、語文教育及研究常務委員會主席；曾加入自由黨及參與創辦新民黨，及後相繼退出。

2012年及2016年，田北辰代表新民黨參選立法會，都勝出獲得新界西議席。不過，2017年，田北辰因與黨主席葉劉淑儀理念不合，故退出新民黨。同年他創辦實政圓桌，並以該黨召集人身份參與2021年立法會選舉，成功以40,009票取得新界西北議席。

10月15日，74歲地產及建造界議員龍漢標被問及是否繼續參加選舉。（何夏怡攝）

地產界龍漢標棄選 經民聯4名「7字頭」議員全退

10月15日，立法會再有「7字頭」議員宣布放棄競逐連任。今屆才開始從政的地產及建造界議員龍漢標表示，四年議會生涯見證香港已經邁進由治及興新階段，「實為我完成使命、交棒前行之時」。他因而決定全力專注商會會務，不再競逐連任。

龍漢標是現屆立法會12名年過七十的議員裏，第八個宣布棄選的人。他亦是立法會第二大政黨經民聯迄今第四個棄選議員，四人均屬「7字頭」。經民聯另外5名現屆議員未定去留。

10月15日，選委界議員林順潮宣布不會競逐連任。（王晉璇攝）

「新丁」林順潮棄選：無悔無憾 回歸醫療科研專業

10月15日，再有立法會「新丁」放棄連任。65歲的選委會界別議員林順潮宣布不競逐連任，是首名舉行記者會宣布的議員。本身是眼科醫生的他表示，深思熟慮後決定回歸專業，未來除了全國人大的工作，會專注於生物醫療科技和臨床醫學等領域創新和研發成果，形容自己「無悔無憾」。

林順潮是本屆立法會新設選委員界別之中，第三名宣布不再參選的議員，亦是迄今14名已棄選議員中，第四名只做一屆議會便退場的議員，此前宣布棄選的「新丁」包括同為選委界的周文港，以及兩位地區直選議員張欣宇、林素蔚。

立法會議員廖長江。（梁鵬威攝）

68歲「班長」廖長江棄選：崎嶇之路已踏平 合適交棒

10月14日，建制派「班長」、商界（第二）立法會議員廖長江公布不參選新一屆立法會。廖長江表示自2012年當選立法會議員以來，已連續擔任三屆立法會議員，形容「想做的，必須做的，都已經做到」，例如反「拉布」和完善機制，動蕩時期帶領建制派議員與反對派抗爭，參與完善選舉制度本地立法、《基本法》23條立法以及地區治理改革等重要工作。

崎嶇之路已基本踏平，我認為是合適時候交棒，讓愛國愛港力量薪火相傳。 商界（第二）立法會議員廖長江

廖長江說香港已完成機制建設，由亂及治，開啟由治及興，形容這些年來能夠參與立法會工作，深感榮幸、使命光榮。他說以後將更加專注於其他工作，並繼續在不同的崗位上服務國家和香港，維護《香港基本法》，支持『一國兩制』在香港落實發展，協助推動香港長期繁榮穩定。

周文港（資料圖片／黃浩謙攝）

44歲周文港一屆止步：令香港由治及興是畢生榮幸

10月13日，經濟及教育政策學者出身的選舉委員會界別周文港議員宣布，考慮到想做好政策研究、推動官產學研四方合作的相關工作，需要較多精力和時間，將不參加第八屆立法會選舉，成為第五位棄選的非「7字頭」議員。

周文港表示，可以在過去4年立法會議員任期中建言獻策，協助行政長官和特區政府各部門推出多項創新且影響深遠的政策，令香港可以由治及興，是他畢生的榮幸。未來他亦將提升個人的能力，在不同的平台上繼續為國家和香港作出應有貢獻。他由衷感謝香港市民、尤其各位前輩、支持者的理解和長期支持。

​「香港是我家，香港人都是一家人。我樂見和支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會；並呼籲市民積極參與12月7日的立法會換屆選舉投票，共同為香港和我們下一代的發展和福祉再創新局面。」

工程界議員盧偉國2012年開始出任立法會議員。（直播截圖）

71歲經民聯主席盧偉國：13年立法會工作感到無比光榮

10月13日，工程界議員、經民聯主席盧偉國（71歲）宣布不再競逐連。

「我衷心感謝各位對本人的厚愛、支持和鼓勵，讓我能夠從2012年開始，十三年來在這個崗位上努力奉獻，擔任工程業界福祉的捍衛者、工程業界發展的推動者、工程業界心聲的代言人。事實證明，工程業界的福祉和全港的福祉一致，特區政府的發展經濟、改善民生的政策措施，往往通過工程來落實，體現工程師解決問題的天職。十三年立法會工作，是我專業生涯中最具挑戰亦是最豐碩的。能夠在這個平台上為香港由亂及治、由治及興，為一國兩制行穩致遠盡點綿力，我感到無比光榮！

這段日子我和工程業界團隊、經民聯黨友與家人總結過去、規劃未來，為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會。我會繼續在其他平台服務社會，報效國家！

感謝各位繼續支持工程界、繼續支持經民聯。我呼籲大家在新一屆立法會選舉中踴躍投票，選賢與能，助力推行良政善治，促進香港安定繁榮！」

72歲自由黨易志明棄選交棒青年 半數七旬議員不連任

10月13日，再有「7字頭」議員放棄競逐連任，代表航運交通界的易志明宣布，經慎重考慮及與家人和黨友商議後，決定不參加年底舉行的第八屆立法會選舉。他同時呼籲所屬業界及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年青人進入議會。

A4聯盟立法會議員林素蔚。（陳葦慈攝）

A4聯盟林素蔚棄連任新界東南議員 盼專心攻讀博士

10月12日，「A4聯盟」新界東南立法會議員林素蔚宣布不參選下屆立法會，她說議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業，回歸社工專業角色，攻讀博士學位，相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升將來服務市民的能力。

林健鋒（廖雁雄攝）

五屆議員73歲林健鋒棄選 理由同稱「給青年更多機會」

10月12日，經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒宣布不參選下屆立法會，他形容自己做了五屆議員，期間兢兢業業、恪盡職守，為香港工商業界發展和市民福祉不懈努力，不過現時是香港經濟復甦的重要時期，除了想專注商界事務及與商界出外招商引資外，也希望給業界青年才俊更多機會服務市民、服務香港、服務國家，故宣布棄選。

林健鋒10月1日出席國慶酒會後，被問到70歲要退下火線的傳聞，他說「傳聞就係傳聞」，但指香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係充滿活力」，形容一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。至於會否競逐連任，他表示專注做好今屆議員工作，下一屆遲一些才談。

張欣宇「家庭原因」放棄連任 盼繼續努力讓香港更好

10月12日，再有立法會議員宣布棄選，香港新方向立法會議員張欣宇宣布不參選第八屆立法會，解釋是「家庭原因」。張欣宇表示，自己熱愛香港，珍惜香港，會繼續努力讓這個家變得更好。至今累計7名議員宣布不會連任下屆立法會。

民建聯立法會議員黃英豪。（黃浩謙攝）

黃英豪放棄競逐連任 稱事務繁多 支持傑出青年參選

10月11日，62歲的民建聯進出口界立法會議員黃英豪表示，要集中精力做好港區全國人大代表、浸會大學校董會主席等工作，以及支持培養界別內傑出青年俊傑參選，他決定不參加即將舉行的第八屆立法會選舉。

黃英豪是一日內第三位宣布不爭取連任的現屆立法會議員，飲食界張宇人與保險界陳健波同日宣布不再參選。

張宇人、陳健波「神同步」棄選 同樣提冀年輕人加入

10月11日，一度被視為下屆立法會「大主席」潛在人馬的71歲立法會內務委員會副主席陳健波，宣布不參選下屆立法會選舉，再為政界擲下震撼彈。他在Facebook撰寫的棄選宣言提到，主要考慮到目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士，並衷心希望新一屆立法會「有更多年輕人加入」。

與陳健波同樣是行會成員的76歲自由黨黨魁張宇人，可謂齊上齊落。巧妙在於陳健波發出棄選帖文前7分鐘，張宇人都在社交平台Facebook公布棄選。他在文中提到是考慮到一國兩制的發展，以及飲食界的需要。不過，在發布的片段中進一步解話 ⸺ 「讓有心有力的年輕才俊更多鍛鍊成長機會」。

狄志遠（黃浩謙攝）

68歲狄志遠棄選 新思維「三揀一」再逐議席

10月10日，被視為「高危一族」議員、立法會以唯一「非建制派」自居的社會福利界議員狄志遠初步決定不競逐連任，他與所屬政黨新思維的黨友開會商議後，積極考慮派另一名成員參選。狄志遠較早前透露，黨內有三個心儀候選人。

選委界馬逢國。（廖雁雄攝）

與梁君彥同為七旬 五屆議員馬逢國不競逐連任

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不競逐連任後，同為七旬的選委界立法會議員馬逢國同日向《香港01》表示不參選下屆立法會選舉，做了五屆議員的他稱自己年紀不小，希望「有心有力的人」能有機會當選。對於其他七旬立法會議員是否應不再競逐連任，馬逢國指大家考慮不同，視乎環境及其規劃。

梁君彥不連任：呢九年做得幾好 係時候功成身退

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉，稱是與家人商量作出的決定。74歲的梁君彥說，擔任議員貢獻社會是畢生榮幸，任內通過的23條立法是標桿，是香港長治久安的分水嶺，形容自己「呢九年做得幾好」，現在是時候功成身退。他的棄選宣言多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人思考是否為參選立法會劃下70歲的大限。