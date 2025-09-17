施政報告2025｜港澳辦：體現擔當進取　展現昂揚奮發氣象

中央港澳辦、國務院港澳辦發表「港澳平」署名文章，指行政長官李家超今日（9月17日）發表的《施政報告》對香港全力拼經濟、謀發展、惠民生，加快邁向由治及興進一步明確目標任務、作出規劃部署，充分體現行政長官和特區政府作為當家人和第一責任人的擔當進取，反映香港社會團結開創更好明天的共同心願，展現香港新階段新發展的昂揚奮發氣象。



特首李家超9月17日到立法會公布任內第四份施政報告，全份宣讀約3小時。(廖雁雄攝)

「港澳平」列舉香港國際金融地位穩居住球第三、國際競爭重返世界第三、五所高校名列全球百大、在世界人才排名中躍升至亞洲第一、家庭收入中位數比三年前增長11%、公屋綜合輪候時間縮短至5.1年等數據，指出過去一年特區政府帶領社會各界努力推動各項建設事業取得顯著成效。

今年《施政報告》以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為題。「港澳平」表示，為做好這份報告，特區政府展開廣泛諮詢彙集民意民智，施政報告內容亮點紛呈，深化改革、加快發展、改善民生的思路更清晰、舉措更有力、方法更創新。

新一份施政報告主題曝光，談改革繫民生發揮優勢。（李家超FB）

「港澳平」形容，報告將改革理念貫穿全篇，建立「部門首長責任制」與成立「北都發展委員會」均充分展示改革破局決心意志；報告又對產業發展十大釐清方向、重點，通過靈活批地、稅務優惠、資金補助和人才培育等，促推先進製造業、生命健康科技、新能源、AI與數據科學等新興產業，讓人們看到有為政府和高效市場相結合推進經濟轉型的落地落實。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

「港澳平」又表示，報告提出「教育、科技、人才一體化發展」和「文化、體育、旅遊協同發展」，謀劃系統、政策到位，切合時代和形勢要求。對於報告強調改善民生是施政最終目標，用最大篇幅闡明各相關領域政策，「港澳平」認為是真正踐行「讓市民有更好住房、打工仔有更高收入、長者有更好照顧，青年有更好發展」的初心願景。

「港澳平」總結，們相信在李家超帶領下，特區政府和香港社會各界積極識變應變求變，繼續拼搏奮鬥、自強不息，一定能夠將美好藍圖化為生動現實，讓香港這顆祖國掌上明珠綻放更加璀璨的光芒。