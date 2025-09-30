美領事會面風波｜李家超：希望任何領事不要做破壞性的事

美國駐港新總領事伊珠麗與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿在招待會上見面，連日來被議員抨擊勾結亂港分子，港澳辦更三度轉載相關批評文章。行政長官李家超今天（30日）被問到對伊珠麗的態度與會面的看法，他說希望任何領事發揮建設性功能，不要做破壞性的事，要以符合外交官身份的方式履行職務，不應干涉中國內政和香港事務。



與伊珠麗合照的包括民主黨前主席劉慧卿、中西區委任議員陳建強。（劉慧卿FB）

美國駐港新總領事伊珠麗早前與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿在招待會上見面，連日來被議員抨擊勾結亂港分子，港澳辦更三度轉載相關批評文章，兩篇內容批評陳方安生，一篇內容曾談及劉慧卿。最新一篇轉載的文章，解讀外交部駐港特派員崔建春與伊珠麗見面的發言，形容雖然沒有明確的「警告」字眼，但無一處不在「劃紅線」。

出席伊珠麗招待會的亦包括中西區委任區議員陳建強，他與劉慧卿、伊珠麗同框合照。劉慧卿憶述是陳建強主動走過來一起拍照。她說，近期去了至少五個國家領事館的酒會或活動，包括美領館，「我係唔同其他人去過美國見啲高官、議員喎」。對於被指亂港分子，去年曾帶青年參觀尖沙咀國家安全展的她形容有人「噏得出就噏」，自己「唔係陳太，唔知陳太啲嘢」，當天遲到會場，拍照後簡單聊天，短時間逗留便離開，否認「滿場飛」。

行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

回應美領事會面風波 李家超：希望領事不要做破壞性的事

李家超出席行政會議前，被問到港澳辦轉載文章批評伊珠麗與陳方安生、劉慧卿見面，政府對此的看法，他說領事有責任恪守有關國際公約和外交慣例，以符合外交官身份方式履行職務，不得以任何藉口和形式，干涉中國內政和香港事務，應該尊重中國主權和香港法治。

我希望任何領事都做建設性嘅事，唔好做破壞性嘅事。 行政長官李家超

李家超之後再被追問對伊珠麗做法的態度如何，他指任何領事履行職務要符合外交官身份，不應干涉中國內政和香港事務，重申應發揮建設性功能，不是破壞性功能。