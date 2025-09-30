曾否要求新加坡引渡羅冠聰返港？　李家超：任何國家不應包庇罪犯

前香港眾志立法會議員羅冠聰周六（27日）入境新加坡被拒，內政部指讓羅入境不符國家利益。行政長官李家超今日（30日）在行政會議前見記者回應事件，他表示羅冠聰涉及干犯危害國家安全罪行，是指明潛逃者，「任何國家不應包庇罪犯」，特區政府會用一切可能方法追捕逃犯。



政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

曾要求新加坡引渡羅冠聰？李家超：任何國家不應包庇罪犯

李家超被問到新加坡和香港有移交逃犯協定，港府早前有否要求新加坡政府合作，引渡一旦入境新加坡的羅冠聰回港。他表示，羅冠聰涉嫌干犯危害國家安全罪行，法庭發出了拘捕令，他是指明潛逃者，政府必終身追究其法律責任，任何國家不應該包庇。

李家超強調，危害國家安全是嚴重罪行，違法必究，特區政府會用一切可行的方法，終身追捕罪犯，更加不會放過任何潛逃者。

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝，亦被列為潛逃者。（資料圖片）

羅冠聰被扣留4小時後返美

持英國難民旅行證件的羅冠聰原定去新加坡參加一個活動，據報他出發前三星期獲新加坡發出簽證。上周六（27 日）晚上他到達新加坡入境時，被扣留4小時，其後被拒絕入境，翌日（28日）返回出發地美國三藩市。

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝，亦被列為潛逃者，保安局撤銷他的特區護照，禁止其他人向他提供資金等。他2021年同時被廉政公署通緝，涉立法會換屆選舉期間煽惑他人不投票等。