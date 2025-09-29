羅冠聰被新加坡拒絕入境　星洲內政部：讓其逗留不符國家利益

新加坡政府今日（9月29日）證實，前香港眾志立法會議員羅冠聰日前入境新加坡被拒。新加坡內政部發言人指，讓羅冠聰入境並不符合新加國家利益。羅冠聰涉嫌違反港區國安法，前年被警方國安處懸紅一百萬元通緝，並列為潛逃者。新加坡與香港有移交逃犯協定。



政府2023年刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）

持英國難民旅行證件的羅冠聰原定去新加坡參加一個活動，據報他出發前三星期獲新加坡發出簽證。上周六（27 日）晚上他到達新加坡入境時，被扣留4小時，其後被拒絕入境，翌日（28日）返回出發地美國三藩市。

新加坡與香港自1998年起有移交逃犯協定。英國廣播公司引述新加坡內政部發言人表示，讓羅冠聰「入境及在國內逗留並不符合新加坡的國家利益」。該發言人強調，即使持有簽證，但在進入新加坡時仍需要接受進一步檢查，「羅冠聰面對的就是這個情況」。他補充，羅冠聰落地後接受盤問及「入境與安全評估」。

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝。（資料圖片）

羅冠聰涉嫌干犯港區國安法煽動分裂國家和勾結外國或境外勢力，2023年被警方國安處懸紅100萬元通緝，亦被列為潛逃者，保安局撤銷他的特區護照，禁止其他人向他提供資金等。他2021年同時被廉政公署通緝，涉立法會換屆選舉期間煽惑他人不投票等。