十一國慶｜鯉魚門水上的士啟航　一原因令顏汶羽憂慮營運

今天（1日）國慶76周年，亦是鯉魚門新水上的士啟航的日子，航線來往尖沙咀至鯉魚門。民建聯立法會議員顏汶羽體驗新航線的首班船，指有望帶動更多旅客深入鯉魚門遊覽，推動地區旅遊經濟，大讚文體旅局局長羅淑佩工作高效。



不過，顏汶羽指首航連帶國慶假期，加上水上的士公司送出76張免費首班船票，理應座無虛席，惟尖沙咀和尖東上船的遊客僅數十人，呼籲船公司加強宣傳。



民建聯立法會議員顏汶羽今日（1日）體驗首班船，指新航線有望帶動更多旅客深入鯉魚門遊覽，推動本港地區旅遊經濟。（顏汶羽Facebook）

遊客不知鯉魚門水上的士新航線 顏汶羽籲加強宣傳

水上的士新航線「尖沙咀— 鯉魚門」試辦約一年，逢星期六、日及公眾假期提供服務，普通船成人票50元，豪華船成人票80元。顏汶羽在社交平台撰文分享「搭後感」，他在尖沙咀登上首班船，抵達鯉魚門後遊覽當地海濱長廊、觀景台、燈塔等景點，形容新航線有望帶動更多旅客深入鯉魚門遊覽，推動本港地區旅遊經濟。

不過顏汶羽指出，首航連帶國慶假期，加上水上的士公司為慶祝國慶76周年，送出76張免費首班船票，理應座無虛席，不過尖沙咀和尖東上船的遊客僅數十人。他引述部分遊客意見，指未能在官網預購水上的士往鯉魚門的船票，及不知道新增了鯉魚門水上的士航線。顏汶羽呼籲船公司日後加強宣傳，並考慮在船上介紹鯉魚門景點，吸引更多旅客。

鯉魚門水上的士研究到落實不足一年 顏汶羽讚政府高效

顏汶羽又說，去年底在立法會大會上，向文體旅局局長羅淑佩提出質詢，建議政府考慮在鯉魚門引入水上的士服務，善用維港兩岸的海岸階梯上落。他引述羅淑佩當時表示，今年初落成的鯉魚門新登岸階梯是很好的契機，並承諾與水上的士營辦商研究能否開辦新航線。

事隔不足一年，鯉魚門水上的士便已啟航，他大讚今屆政府工作高效，「亦都突顯特區政府全力『拼經濟、謀發展』的決心！」