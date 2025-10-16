澳門立法會｜前行政法務司張永春轉任議員　今全票當選立法會主席

澳門前行政法務司司長張永春上月29日被免職，並根據澳門行政長官岑浩輝提名，委任為立法會議員。今日（16日），澳門第八屆立法會舉行全體會議，投票選舉主席，張永春獲得33票，全票當選立法會主席。



澳門前行政法務司司長張永春10月16日全票當選澳門第八屆立法會主席。（澳廣視）

澳門第八屆立法會全體議員今在中葡綜合體宣誓就職，由岑浩輝監誓。今屆立法會共有 33名議員，其中直選議員14人，間選 12人，其餘7名議員由行政長官委任。立法會之後在下午3時將舉行全體會議，選舉立法會主席、副主席、第一秘書及第二秘書，結果張永春獲得33票，全票當選立法會主席。

▼澳門第八屆立法會七名委任議員▼



另外，澳門行政長官岑浩輝今日上午在政府總部主持行政法務司司長黃少澤、保安司司長陳子勁、檢察院檢察長唐曉峰的宣誓就職儀式。

宣誓就職儀式上午10時舉行，在岑浩輝監誓下，黃少澤、陳子勁、唐曉峰根據《就職宣誓法》規定宣讀誓詞，宣誓就職。隨後，黃少澤再在行政長官監誓下宣誓就任行政會委員。

見證儀式的包括全國政協副主席何厚鏵、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰、外交部駐澳特派員公署特派員劉顯法、解放軍駐澳部隊司令員于長江、終審法院院長宋敏莉、澳門政府主要官員、行政會委員、第八屆立法會全體候任議員、司法機關代表、澳區全國人大代表、澳區全國政協委員、政府部門領導、駐澳領事機構及國際組織代表等逾260人。