立法會選舉｜葉劉開會被問去留現笑容　連番「對唔住、唔好意思」

立法會選舉提名期前夕，各黨被追問選舉部署，包括盛傳參選有「七十大限」下，有兩名年過七十歲立法會議員的新民黨。主席葉劉淑儀繼日前指新民黨適當時候會公布安排，嚴肅地道「請各位唔好騷擾我」後，今日（17日）她到立法會出席交通事務委員會時，亦被問及會否競逐連任，她回復笑容表示該黨稍後會正式宣佈，「真係對唔住呀，唔該，畀我開會」，連番向記者表達「不好意思」。



10月17日，新民黨主席葉劉淑儀在立法會交通事務委員會開會前，回應去留問題時展現笑容。（港台圖片）

葉劉開會被問去留現笑容 連番「對唔住、唔好意思」

葉劉淑儀表示，新民黨稍後會宣布參選安排。被問到該黨已授權葉劉拍板參選名單，揀人時會有什麼考量，她重申黨稍後會正式宣布。葉劉展現笑容，多番提到「對唔住」，指自己趕著去開交通運輸委員會會展。

對唔住、對唔住，畀我開會、請畀我開會。我趕時間已遲咗，唔好意思。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉淑儀日前嚴肅回應著記者「唔好騷擾」

《香港01》早前報道身兼行會召集人的75歲新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘所有「7字頭」議員也不能留低。

葉劉淑儀周一（13日）現身會議廳外走廊時，向門外守候的記者指「唔好阻住我開會、行開」。會後，記者追問未能連任的傳聞，葉劉一度耍手，隨後說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我」。