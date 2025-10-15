立法會選舉｜新民黨傳｢六走三｣　李梓敬「起死回生」笑答要問葉劉

立法會選舉提名期展開前夕，據悉新民黨6名立法會議員之中，一半人不連任。盛傳原本「高危」的新民黨新界東北立法會議員李梓敬，最終「起死回生」。他今天（15日）現身立法會時表情從容，面帶笑容，他表示新民黨已經開了中委會，會上授權黨主席葉劉淑儀和副主席黎棟國決定候選人，據他了解已經有定論。



新民黨料「六走三」

《香港01》今天報道，有6名議員的新民黨預料至少一半棄選。新民黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國年過七十歲，據悉預料不連任至下屆立法會。至於另一名副主席容海恩，盛傳有「障礙」要克服，預料今屆止步。剩餘的新界東北李梓敬，以及選委界陳家珮、何敬康連任被看高一線，料續爭取連任。

若葉劉淑儀不連任港島西議員，曾任南區區議會海怡西區議員的陳家珮，有機會「披甲上陣」。皆因陳家珮有多年地區工作經驗，區議員選舉兩次高票當選。

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（王晉璇攝）

新民黨出戰下屆議會人選已定論

盛傳原本「高危」的李梓敬，最終「起死回生」。他在立法會出席會議時，被記者追問連任問題。他多番引述葉劉淑儀指，新民黨會在適當的時候公布。他又指，新民黨已經開了中委會，會上授權葉劉淑儀和黎棟國去決定候選人，被問是否有定論，他說「據了解是」。

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

李梓敬「起死回生」笑答要問葉劉

至於黨內的人才部署，李梓敬露出燦爛笑容：「咁梗係問被授權果兩個啦！」被問到葉劉和黎棟國若不連任，黨內會否青黃不接，他稱「到真係咁嘅情況先至講啦。」

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

被問如何看資深議員放棄競逐連任，李梓敬說是個人意願，形容這幾年很慶幸在立法會工作，為市民服務，希望可以一直為市民服務，又指四年來有多位資深議員「教識我好多嘢」。

究竟新一屆立法會組成會係點樣，咁就要睇返新一屆嘅組成同呢一屆嘅不同，先可以判斷到唔同組成會對立法會造成乜嘢影響。 李梓敬

新民黨「團滅」？李梓敬：新民黨獲得市民支持

被問是否擔心黨內的議席減少，李梓敬說每一次選舉每個政團都會擔心，新民黨會爭取在選舉得到選民的認同。對於早前有傳媒指新民黨「團滅」，李梓敬遲疑片刻，稱新民黨獲得市民支持，只要有支持就能為市民服務。

10月15日，新民黨新界東北立法會議員李梓敬回應連任問題。（何夏怡攝）

10月15日，新民黨選委界立法會議員容海恩回應連任問題。（何夏怡攝）

預料今屆止步的新民黨選委界容海恩，被問到連任問題時，她說「無嘢講」。至於黨內兩人若退休對新民黨的影響，她說要往好的方面想。