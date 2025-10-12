立會｢大洗牌｣葉劉料出局　行會兩人棄選證非｢免死金牌｣｜政圈風聲

【立法會選舉2025】「大主席」梁君彥、馬逢國同步打響「7字頭」棄選立法會頭炮後，累計6名議員相繼宣布退下火線。最新「劇情」發展到再多兩名資深議員棄選，分別是76歲的飲食界張宇人，以及71歲的保險界陳健波。巧妙在於兩人同樣「神同步」，相隔7分鐘在Facebook公布棄選消息。兩名兼任行會成員的立法會議員也退下火線，證行會身份非「免死金牌」。



《香港01》獲悉，身兼行會召集人75歲的新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘7名未宣布棄選的「7字頭」議員，也不能留低。政界耳語68歲的建制派「班長」廖長江也可能放棄連任。未能連任的議員上周相繼接獲通知，陳情後也未能翻生。政圈普遍預料本周棄選消息陸續有來，議會三分一「大換血」預言似乎成真，今屆議會平均年齡55歲，傳下屆以年輕化至約40歲為目標。



左：張宇人；右：陳健波。（香港01）

張宇人、陳健波「神同步」棄選 同樣提冀年輕人加入

一度被視為下屆立法會「大主席」潛在人馬的立法會內務委員會副主席陳健波，昨天（11日）宣布不參選下屆立法會選舉，再為政界擲下震撼彈。他在Facebook撰寫的棄選宣言提到，主要考慮到目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士，並衷心希望新一屆立法會「有更多年輕人加入」。

與陳健波同樣是行會成員的自由黨黨魁張宇人，可謂齊上齊落。巧妙在於陳健波發出棄選帖文前7分鐘，張宇人都在社交平台Facebook公布棄選。他在文中提到是考慮到一國兩制的發展，以及飲食界的需要。不過，在發布的片段中進一步解話 ⸺ 「讓有心有力的年輕才俊更多鍛鍊成長機會」。

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

梁君彥、馬逢國棄選 同提盼「青年」參選

言猶在耳，一周前宣布棄選的梁君彥，也「神同步」提到「我希望有年青有能之士踴躍參選」，幾乎同一時間棄選的選委界馬逢國，也提到「香港有很多青年才俊，有心有力的人」。四年前參選已將近71歲的梁君彥，今時今日不連任的原因是考慮到超過70歲，並多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人不無思考是為參選立法會劃下70歲的大限。

12名「7字頭」議員 三分一已棄選

現屆立法會12名議員70歲或以上，包括飲食界張宇人（76歲），港島西葉劉淑儀（75歲）、新界西北田北辰（75歲）、工業界（第一）梁君彥（74歲）、地產及建造界龍漢標（74歲）、商界（第一）林健鋒（73歲）、選委界黎棟國（73歲）、航運交通界易志明（72歲）、工程界盧偉國（71歲）、保險界陳健波（71歲）、建測規園界謝偉銓（70歲）及選委界馬逢國（70歲）。

當中，4人已宣布棄選，包括張宇人、梁君彥、陳健波、馬逢國。

葉劉淑儀（廖雁雄攝）

兩身兼行會議員棄選證非「免死金牌」

政圈認為，身兼行會召集人的葉劉淑儀和黎棟國是新民黨的靈魂人物，若要劃線退休，相信對新民黨的影響甚大。 不過，最新的焦點是兩名兼任行會成員的立法會議員陳健波、張宇人也退下火線，證明行會身份非「免死金牌」。

10月8日，75歲的葉劉淑儀出席立法會會議後，被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法。（直播截圖）

葉劉勢危 料所有「7字頭」議員出局

《香港01》獲悉，75歲的葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘7名未宣布棄選的「7字頭」議員，也不能留低。有政界中人分析，70歲劃線的要求相當嚴格，身兼行會也「無情講」，預料立法會將會「大洗牌」。

葉劉淑儀上周出席立法會會議後，被《香港01》問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法，她指「我覺得冇可能一刀切、冇可能」。對於年齡是否議員競選時應考慮的因素，葉劉稱「我諗最緊要有能力」，譬如功能組別候選人是代表整個業界去選，總不能忽然間「叫人哋搵個後生替你」。

政圈耳語68歲的建制派「班長」廖長江也可能放棄連任。（梁鵬威攝）

傳「班長」廖長江棄連任 立法會「大換血」40歲為目標

政圈耳語68歲的建制派「班長」廖長江也可能放棄連任。未能連任的議員上周相繼接獲通知，陳情後也未能起死回生。

第七屆立法會平均年齡。（立法會文件）

政圈普遍預料本周棄選消息陸續有來，目前有89名議員，去年已盛傳的三分一「大換血」預言似乎成真，今屆議會平均年齡55歲，傳下屆以年輕化至約40歲為目標。