立法會取消告別議案　李慧琼：有議員擔心影響選舉造成不公

立法會選舉提名期前夕，多名議員先後宣布棄選，部分人原本計劃於明日（22日）的第七屆立法會最後一次大會「告別議案」環節表達心聲，但內務委員會主席李慧琼今日宣布撤回議案。



李慧琼表示，今日不同議員就告別議案安排表達意見，有人指提名期接近，現時選情激烈，如果告別議案在立法會上討論可能造成不公平，當然有議員希望繼續辯論，她作綜合考慮及與核心組成員商量後，決定撤回。



李慧琼：議員有不同方法與市民分享看法

取消「告別議案」的消息昨日已在議員之間流傳，李慧琼當時證實，接獲不同黨派不同議員對「告別議案」有不同意見，會在綜合考慮後再作交代。

議案措辭為：「本屆立法會是香港特別行政區完善選舉制度和『愛國者治港』原則全面落實後產生的首屆立法會，現已圓滿完成工作，並祝願第八屆立法會順利產生，繼續為香港市民服務。」每位議員本可獲5分鐘發言時間。

李慧琼形容，撤回議案是一個「艱難決定」，但議會內部對於相關安排有不同意見，鑑於選舉在即，她綜合考慮後決定撤回。她補充，議員有不同方法可以與市民分享看法，她作撤回決定時不擔心，亦不去思考議員本想在議案中表達什麼。

立法會建制派「班長」廖長江亦表示，議員若有話想說，可以開記者招待會或用採用其他方法，不一定在告別議案談及。

將來不再有「告別議案」？ 李慧琼：每屆手況不一樣

明日是本屆立法會最後一場大會，原本安排的議程除了「告別議案」，還有兩項議員議案。被問及議員議案會否同樣造成選舉不公，今次撤回又是否意味將來都沒有告別議案時，李慧琼回答，每一屆議會運作都會基於議員綜合考慮作決定，今屆沒有，不等於之後情況也一樣。

廖長江則表示，將來的情況難以預測，但今屆提名期在選舉會期一日後開始。他指，最近的新發展是有議員表達憂慮，他完全尊重，也接受內會主席決定。

告別議案源自回歸前 祝願新一屆議會順利產生為市民服務

「告別議案」可追溯至回歸前夕。1997年6月，時任立法局內務委員會主席梁智鴻在立法局最後一次會議上，動議向英國政府道別，並祝願香港特別行政區繼續安定繁榮。回歸後的立法會延續了這個做法，議案措辭改為祝願新一屆立法會順利產生並繼續為香港市民服務。

不過，第四屆和第五屆立法會的最後一次大會，即2012年和2016年，都沒有告別議案環節。這段時間立法會政治鬥爭不絕，議程多次被「拉布」擾亂。

直到2021年第六屆立法會的最後一次大會，告別議案辯論再現。時任政務司司長李家超表示，過去幾屆立法會因在任期完結前的不同原因，包括議程上仍有多項立法項目需要處理，未能就告別議案辯論。

本屆立法會全體議員與行政長官的惜別宴早前已宣布取消，立法會主席梁君彥當時解釋「每件事都可能打破傳統」。