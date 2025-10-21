立法會選舉｜狄志遠對撤告別議案表失望　江玉歡： 行出來講更好

立法會內務委員會主席李慧琼今日（21日）宣布撤回原定於明日（22日）舉辦的第七屆立法會最後一次大會「告別議案」，指有人認為會議與提名期接近，現時選情激烈，如果告別議案在立法會上討論可能造成不公平。



早前宣布棄選的社福界狄志遠批評撤議案做法「破壞傳統，令人覺得議會表達空間收窄」。人心人木表示，自己準備了很久，想要總結工作，為選民、支持者作交代，如今感到失望和可惜。曾經預告要把握今次發言機會向市民「交心」的選委界江玉歡指「唔覺得好大件事」，認為「行出來講更好」，不在乎感謝言辭會議記錄上留存。全國港澳研究會副會長譚耀宗則認為，「其實不用特別感謝」，認為可以在個人社交平台或跟記者表達。



立法會內務委員會主席李慧琼宣布撤回「告別議案」。（直播截圖）

狄志遠批「破壞傳統」：準備了很久感到失望

新思維狄志遠取消告別議案發布聲明，表示「好可惜、好失望」，他指自己為告別議案準備了很多天，希望在會上將自己在議會的工作表達出來，對選民做個交代，向支持他的朋友表達謝意，以及表達對政府和議會未來的期盼。

他在聲明指出，告別議案是立法會多年來的重要傳統，是議員作為民意代表，向市民及議會表達自己的心聲及建議的重要時刻。他透露自己在昨晚找提出議案的內會主席李慧琼表達意願，但只得到「希望諒解」的回覆。他認為這是「破壞傳統，令人覺得議會表達空間收窄」，並促請恢復告別議案的演辭安排。

他認為，雖然上述內容可以跟記者講、在facebook講，甚至可以拍片，「但這些都是自我交代，而在立法會裡面是歷史性的紀錄，是完全兩碼事」。在他看來，「發表觀點和看法不是問題，議會要有多元聲音，我也沒有什麼避忌」。他表示「不相信」是收到指示不讓議員表達心聲。

譚耀宗認為取消「合理」：可以有多種不同表達形式

全國港澳研究會副會長譚耀宗對《香港01》表示，取消告別議案是合理做法，他聽聞是有一定比例仍要參選議員提出不搞告別議案，擔心會影響選舉公平性，「有少少難區分」。對於有議員想要借告別議案表達感謝，他笑言，「其實不用特別感謝」，認為可以在個人社交平台或跟記者表達。

他表示，沒有聽說是因為收到「上頭指示」取消，亦不認為是因為眾多資深議員棄選及立法會氛圍低落。他強調，議員「不參選是個人原因」，而在他看來，不是每一屆都需要有告別議案，「沒有這個規定，但有不同的意見會尊重」。

江玉歡指原定於告別議案上會表達更多開心的感受，並多謝市民，「我唔打算喊」。（立法會直播截圖）

江玉歡「尊重決定」：唔在乎是否在會議紀錄上寫出來

江玉歡表示「尊重有關決定」，認為議員講感受有很多方法，「我唔在乎那份東西是否在會議紀錄上寫出來，不覺得好巴閉，行出來講都一樣」，她強調自己只是想跟市民溝通，感謝市民，但這些在會議記錄上不寫也「罷就」，「唔覺得好大件事」。

江玉歡形容自己並不太關心議案取消的原因。她說，「做人永遠要向前看」，相信市民大眾在她身上仍可見到香港有言論自由。

田北辰：可隨時在「咪兜」發言 冇時間限制

昨日（20日）宣布棄選的實政圓桌召集人田北辰表示，不理解為何有人覺得撤回議會意味着發言機會被剝削。他指出，明後兩天都是立法會大會，任何議員都可以去會議室外的「咪兜」作回顧發言，什麼都能說，「冇時間限制添，可以講5分、10分、20分鐘」。不過他說自己不打算再在「咪兜」發言，因昨日已經交代完畢。

民建聯主席陳克勤則稱，議員在告別議案發言時，多多少少會談及政績，立法會有媒體報道，對新參選人或不公道，引起擔憂是可以理解的。他表示，現時資訊發達，大家有其他渠道發表感言，例如可在網上談及，不會造成很大影響。