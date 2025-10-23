狄志遠告別議會終無提「重啟政改」　「唯一非建制」改口不談派別

「告別議案」取消後，早已宣布不連任的新思維狄志遠，今日（23日）在立法會會見記者發表「告別心聲」。記得狄志遠參選本屆立法會時，曾承諾上任百日內會提出「重啟政改」的議員議案，不過最終未成事。他今日則指，香港走向政制民主化，是當行的路，《基本法》寫明最終雙普選，是承諾也是方向，強調民主發展是必然，只是時間部署的問題。



10月23日，新思維立法會議員狄志遠見記者，發表告別心聲。（廖雁雄攝）

狄志遠：行政立法理性互動是好事

狄志遠1991年成為首屆直選立法局議員，2021年再回歸立法會，他說見證香港民主發展，體會到民主是進步基石和集體智慧，必須同存異、懂妥協、求共識。他續指，過去有一段時間，行政與立法「為爭拗而爭拗」，導致社會停擺，現今的行政立法是理性互動，是好事。

狄志遠：就算「保皇黨」都要實事求是

被問到如何看待下屆立法會的組成，狄志遠說不揣測，但議會要代表市民聲音，希望未來同樣發揮監察政府的作用，政府亦要聽幫助施政的反對聲音，畢竟香港是一個多元化的社會。

狄志遠上任時自稱「唯一非建制派」。即將告別議會的他表示，「如今我諗去到今日嚟講，都唔講什麼派別不派別啦」，稱新思維一向理性、實事求是，將來議會內部無論哪個派別都好，「就算所謂建制派，或者人哋叫你保皇黨都好，都希望實事求是，不只有掌聲」。