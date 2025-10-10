立法會選舉｜狄志遠決定棄選　新思維「三揀一」再逐議席

今屆立法會步入尾聲，議員去留問題隨着現任主席梁君彥宣布不再尋求連任而驟然炒熱，受關注的不僅是「7字頭」議員能否「留低」，還有多位被視為「高危一族」的議員。其中，以現屆立法會唯一「非建制派」自居的社會福利界議員狄志遠今日（10月10日）與所屬政黨新思維的黨友開會商議後，初步決定不競逐連任。新思維會積極考慮派另一名成員參選。狄志遠今日較早前透露，黨內有三個心儀候選人。



今年7月曾稱立法會「條路未走完」

現年68歲的狄志遠曾為民主黨黨員，10年前以實踐理想的策略手法有分歧，以及外間壓力令容納不同意見的空間消失為由退黨，隨即自立門戶創立新思維，以「中間路線」爭取溫和派人士支持。上屆選舉，他成功過關，時隔26年重返議會，但其議席一直被視為並不「穩陣」。

新思維今年7月舉行籌款晚宴，黨主席狄志遠率核心核心成員向賓客祝酒。（何夏怡攝）

新思維今年7月舉行十周年晚宴時，沒有任何官員到場支持，當時狄志遠指「一個party（晚宴）唔代表一切」，強調自己一直對行政立法關係有信心，也和政府「有傾有講」。他又表明，立法會「條路未走完」，新思維會繼續參與選舉。

今晚向黨友表明退下 擬推新人參與直選

隨着本屆會期進入最後倒數，政圈傳出狄志遠準備棄權的消息。狄志遠今日中午（10月10日）接受《香港01》查詢時表示，心裏已有規劃，但「要跟黨友談談」，今晚會商量，預計一周內公開最終決定。他強調，最重要的是「要看看新思維怎麼走」。

狄志遠今晚與黨友討論後，確認不參與年底立法會選舉。他表示，儘管黨友展開激烈討論，稱「捨不得」他離任立法會，但依然尊重其意願，決定「三揀一」，在副主席黃俊瑯、香港旅遊促進會總幹事崔定邦及副秘書長彭意婷之間選出一人參選，將在提名期前一周決定派誰出馬。

狄志遠形容，三名新人均表示「準備好」，但黨內暫時未決定將參選哪個範疇，而他希望候選人參與直選，「代表性大一點」。

新思維舉行籌款晚宴，出席者包括勞聯主席林振昇（左）、前立法會議員劉千石（左三）、前新聞統籌專員馮煒光（右二）、民主黨元老李華明（右一）。何夏怡攝

梁君彥與馬逢國在9月29日幾乎同時宣布不再尋求連任，並且分別鼓勵「年青的有能之士」與「青年才俊」參選，似在提示立法會是時候新舊交替了。大型政黨人才儲備相對較多，毋須擔心無人接班，更需要煩惱的是如何提供公平的內部競爭環境。小型政黨，尤其是新思維這樣的「一人政黨」，則不僅要研判有沒有接班人選，更要擔心會否兩頭不到岸，直接議會消失。

對此，狄志遠表示「沒辦法，一定要面對成全的過程」。他強調，對黨內年輕人有信心。他又直言，新思維資源不足，籌款成果不理想，無法推行之前規劃的「1＋1」模式，即由他帶一名新人，而是只能支持一人參選，「若自己參選，年輕人就沒有機會了」。

資源有限，只能做好成全工作，讓有質素的年輕人參加，讓新思維發展有最大效益。 立法會議員狄志遠

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

稱沒收「溫提」： 收到就不用與黨友談論了

梁君彥與馬逢國棄選，變相為選戰揭發序幕。據聞就連部分被視為連任「穩陣」的議員，也到處打聽風聲，希望掌握來屆出局的準則和「祝福」人選。狄志遠稱，他本身沒有收到「溫聲提示」，「收到就不用跟黨友討論了」。

作為立法會「唯一非建制派」，狄志遠稱在四年任期內沒有感覺壓力或尷尬。他認為，《香港國安法》頒布後政府希望可以「和諧」、「聲音不要太雜亂」，「但只是過渡期，將來必然是多元聲音的社會」。他又預告，卸任後會繼續進行非政府組織（NGO）工作，拾起影相畫畫等興趣，又或是與孫兒去旅行。