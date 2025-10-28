機場貨機墮海｜李家超：涉事機組人員須留港調查　違法會追究責任

機場上周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車後再墮海，車上兩名保安人員喪生。行政長官李家超今日（28日）表示高度關注事件，已指示運輸及物流局全面全速徹查，如果有任何違法行為，會追究涉事者的責任。他強調，事發至今涉事機組人員一直留港配合調查。



下午時份，涉事貨機殘骸，包括後半部機身連機尾、前半部機身連機頭，被運抵倒扣灣，可見引擎損毀。（羅日昇攝）

李家超：全面徹查機場貨機墮海 違法將追究責任

李家超出席行政會議前被問到貨機墮海事故，政府會如何確保追究相關方責任，調查期間涉事機組人員會否留港，他回應指對事件中有兩名人員喪生感到深感悲傷，高度關注事件，已經指示運輸局協調和加快調查，若有任何違法行為，會追究責任人的責任。

李家超指，從三方面推展工作：一、全面全速徹查事件；二、全面協助涉事家庭度過難關；三、確保所有營運符合國際民用航空安全標準。

10月28日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

他續指，運輸及物流局一直迅速處理事件，事發後第一時間聯絡土耳其當局，傳達港府關注，亦與剛果航空公司及各個部門協調。他提到，打撈團隊已於昨天（27日）晚7時完成打撈工作。經安全檢查後，香港國際機場北跑道已恢復正常運作。

機組人員須留港配合調查 航空公司提供恩恤金

李家超重申政府很關注事件，已要求調查機構盡快深入調查，範圍涵蓋機組人員資格、飛行操作、飛機系統、維修記錄及天氣因素等，亦分析兩個黑盒，預計一個月內會有初步調查結果。

李家超指，涉事機組人員在事發後一直在香港，配合相關調查工作。（楊凱力攝）

他補充，飛機事故調查複雜且需時，涉及多方面人員，已經要求調查機構盡快確定事故原因，政府將提供足夠資源支持調查。現時實驗室檢測證實所有機組人員的酒精藥物檢測為陰性，涉事機組人員在事發後一直在香港，配合相關調查工作。

李家超又指，土耳其當局已承諾協調相關人員配合調查，並於上周五安排航空公司向死者家屬表示哀悼，也將提供恩恤金。