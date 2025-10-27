機場貨機墮海｜完成失事貨機打撈工作　料北跑道周一晚上11時重開

香港國際機場本周一（20日）發生嚴重航空事故，一架由杜拜抵港的貨機，降落北跑道後突然左轉衝出跑道，撞到機場保安公司一輛巡邏車，車上兩名保安人員喪生。民航意外調查機構已將黑盒及駕駛艙通話記錄儀送往實驗室進行初步分析，預計於一個月內發表初步報告。



機管局表示，打撈團隊已於今日（27日）晚上7時完成失事貨機打撈工作。經安全檢查後，香港國際機場北跑道預計於今日晚上11時重開，恢復正常運作。



機尾、前半部機身及機頭運抵倒扣灣，可見機頭撞爛穿窿，面目全非。（黃學潤攝）

當局上周五（24日）先吊起一個引擎及起落架，當晚再吊起機尾及尋回黑盒；昨日（26日）再吊起前半部機身及機頭。

10月27日早上，前半部機身及機頭放置在半潛船「重任1500」運向欣澳方向。（蔡正邦攝）

機管局今日表示，打撈船今日先後從海中吊起失事貨機的其餘部份，包括一個飛機引擎及一組起落架。失事貨機機身及其他部份已移到存放點，交由民航意外調查機構處理。 打撈工作完成後，打撈船、躉船及其他相關船隻已陸續離開機場水域。

