APEC峰會｜李家超晤黃循財、阿布扎比王儲　鼓勵投資北都、河套

正在韓國出席亞太區經濟合作組織（APEC）峰會的行政長官李家超，今日分別與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德與新加坡總理黃循財會面。李家超在會面中分別提到加強香港與相關地區的經貿關係的重要性，並鼓勵他們善用香港在「一國兩制」下享有的雙重優勢，鼓勵更多人才、企業和資金落戶北部都會區，把握粵港澳大灣區的創新科技發展潛力。



10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示李家超（左）與韓國總統李在明（右）在會議前握手。（政府新聞處）

早上出席會議坐習近平旁邊 會前短暫交流

李家超今早出席APEC領導人與東道主嘉賓非正式對話，坐在國家主席習近平旁邊，兩人在會前有短暫交流。李家超在會上發言時表示，面對全球經濟不確定性，加強貿易和投資合作是推動經濟增長和發展的關鍵，香港作為全球最自由經濟體，擁有國際化、市場化的營商環境，會繼續積極維護以規則為本的多邊貿易制度和促進區域經濟合作，攜手發展開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。

10月31日，行政長官李家超在韓國慶州出席亞太區經濟合作組織領導人與東道主嘉賓非正式對話。圖示國家主席習近平（左）和李家超（右）出席會議。（政府新聞處）

鼓勵中東人才、企業及資金落戶河套 把握大灣區發展潛力

其後，李家超與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面。李家超稱，很高興繼2023年訪問阿聯酋後，雙方經貿合作持續增加，隨着來往香港與阿布扎比的直航航班在11月復飛，他期待雙方進一步加強經貿合作、人民往來和多元發展。李家超又指出，香港的低稅率和簡單稅制締造優秀營商環境，他鼓勵更多來自阿聯酋和中東地區的人才、企業和資金落戶河套深港科技創新合作區，把握粵港澳大灣區的創新科技發展潛力。

10月31日，行政長官李家超與阿拉伯聯合酋長國阿布扎比王儲哈立德（右）在韓國慶州會面。（政府新聞處）

晤IMF總裁 稱香港將持續改革金融市場、推動金融創新

李家超在今日下午出席APEC商貿諮詢理事會成員對話，隨後與國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃會面。李家超感謝IMF一直肯定香港的國際金融中心地位，並認同香港的金融體系制度框架穩健、政策緩衝空間充足、聯繫匯率制度暢順運作。他說，香港是全球三大金融中心之一，將把握世界投資者重新配置資產的機遇，持續改革資本市場、便利企業籌融資、提升市場流動性和穩慎推動金融創新，促進金融服務業可持續發展。

10月31日，行政長官李家超李家超在韓國慶州與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃會面。（政府新聞處）

歡迎新加坡企業加強與香港在前沿技術領域合作

李家超又與新加坡總理黃循財會面。新加坡是香港第四大貿易夥伴，亦是香港在東盟最大商品貿易夥伴，李家超歡迎新加坡企業善用香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，通過投資北部都會區，加強與香港在前沿技術領域的合作，把握粵港澳大灣區的巨大市場潛力。

10月31日，行政長官李家超在韓國慶州與新加坡總理黃循財會面。（政府新聞處）

他提出，香港在「一國兩制」下享有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，全力深化國際交往合作。他亦感謝新加坡一直支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》。

李家超明日會出席APEC領導人非正式會議。