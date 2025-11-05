立法會選舉｜公務員局帶頭設領導專班　楊何蓓茵：全力推動投票

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉在12月7日舉行，行政長官李家超表明，公務員應以身作則，帶頭投票以體現對特區效忠。公務員事務局楊何蓓茵表示，已率先成立專班，親自督導和籌劃公務員團隊的選舉宣傳與動員工作。她要求所有公務員首長及其轄下政策局而部門亦成立領導專班，各自落實好宣傳與動員工作。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

11月5日，公務事務局局長楊何蓓茵與常秘梁卓文一齊為政府總部「公務員齊投票」大型屏幕打卡位主持亮燈。（楊何蓓茵facebook）

楊何蓓茵今日（11月5日）在社交平台發文指出，立法會與公務員工作息息相關，她率先於公務員事務局成立專班，全力推動公務員於12月7日一齊去投票。她表示，公務員團隊的統籌工作從來不易，但專班會堅定不移地把工作做好，使公務員在選舉日維持公共服務暢順的同時亦可以身作則去投票，並帶同親朋好友去投票，與市民一道團結同心共創未來。

楊何蓓茵要求所有公務員首長在其轄下政策局和部門成立領導專班，統籌和落實好各自的立法會選舉宣傳和動員工作。（楊何蓓茵facebook）

楊何蓓茵要求所有公務員首長在其轄下政策局和部門成立領導專班，統籌和落實好各自的立法會選舉宣傳和動員工作。（楊何蓓茵facebook）

政總設「公務員齊投票」大型屏幕打卡位

楊何蓓茵與公務員事務局常任秘書長梁卓文等專班成員，今日早上一起為政府總部「公務員齊投票」大型屏幕打卡位主持亮燈。她形容，同事從不同方向出入政總，都一定不會錯過「公務員齊投票」這個重要訊息。她又歡迎各位出入政總人士「打卡」。

楊何蓓茵上周五向全體公務員發信，呼籲他們響應行政長官號召，踴躍投票。她提出多項便利投票的安排與建議，包括要求各部門在投票日讓當值同事短暫離開工作崗位前往所屬票站投票，以及鼓勵公務員發揮團隊精神和互助文化，為有需要同事提供彈性支援，例如幫忙照顧他們的家庭成員或拼車前往投票站。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

李家超上周發函促全體公務員以身作則投票

李家超上周二已發函鼓勵全體公務員踴躍參與立法會選舉投票。他強調四點，一，投票屬公民責任，公務員應以身作則；二，投票是公務員體現擁護《基本法》及效忠香港特區的具體方式；三，投票是體現《公務員守則》理念的實際行動；四，投票選出最合適的議員，與每一位公務員有切身關係。