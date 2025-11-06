01統計｜立法會功能界別參選人減1成　多業界猛人　江旻憓惹議

【立法會選舉2025】第八屆立法會換屆選舉提名期今日（6日）截止，總共接獲161份提名表格。28個功能界別有60人爭奪30個議席，比第七屆少8人。其中，現屆立法會議員有15人，佔25%。絕大多數界別兩人爭一席，社福界競爭最大，達到「三爭一」。相比之下，上屆醫療衞生界曾出現六人爭一席的場面。



逾兩成功能界別參選人有人大政協或中資背景，部分界別有業內大型機構掌舵人親自落場競選。至於最受矚目的參選人，無疑是巴黎奧運女子重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓，她出選旅遊界別，不過就因缺乏業界工作經驗引發爭議。



候選人較上屆少逾一成 社福「三爭一」競爭最大

今屆60人競逐功能界別共30個議席，較2021年選舉改制後的首場立法會選舉少8人，減少逾一成。按規定，除了勞工界有3個議席外，其餘27個界別都是1個議席。故今次勞工界雖然有五人競逐，但競爭最大的是社會福利界，三人爭一席，分別是樹仁大學社工系主任方富輝、民建聯註冊社工朱麗玲、社聯行政總裁陳文宜。其餘界別各有兩名參選人。

翻查資料，上屆立法會選舉功能界別的競爭更激烈，最誇張的當屬醫療衞生界，六人爭一席（其中一人因過不了資格審查而被裁定參選無效），其次是五人爭一席的教育界，會計界四人爭一席，社福界則同樣有三人競爭。另外，當年的提名期最後一日，選委界、直選和功能界別共接獲8份提名表格，今屆則更快「塵埃落定」，最後一位參選人在提名期的倒數第三天交表。

功能界別五成「舊人」可競逐連任

撇除由選委界轉往保險界的陳沛良、由選委界轉往教育界的鄧飛，競逐連任功能界别的「舊人」有13位，即本屆功能界別的立法會議員中，不足五成人可以爭取連任該界別，較直選低，後者逾六成「舊人」可爭取連任。

功能界別「大換血」由現屆立法會議員「棄選潮」引發。35棄選者包括全數12名年過70的議員，當中8人屬於功能界別，分別是立法會主席、工業界（第一）梁君彥、工程界盧偉國、商界（第一）林健鋒、保險界陳健波、航運交通界易志明、飲食界張宇人、地產及建造界龍漢標，以及建測規園界謝偉銓。

功能組別其他棄選者，包括商界（第二）廖長江（68歲）、社會福利界狄志遠（68歲）、法律界林新強（64歲）、進出口界黃英豪（62歲）、教育界朱國強（51歲）。除了廖長江之外，其餘四人都是四年前才新當選。

人大政協及國企參選人逾兩成 半數屬爭取連任

改制後的第二場立法會選舉，功能界別吸引14位人大政協和國企背景人士參選，佔總數逾兩成，當中近五成是第七屆議員。

七位有港區全國人大政協身份的參選人，除了兩位「新丁」——律師陳曉峰、滬港聯合控股有限公司行政總裁姚祖輝，還有現任立法會議員吳永嘉、陳振英、霍啟剛、陳勇、邵家輝。國企或央企背景的參選人有8位，當中陳沛良、嚴剛、陳振英屬現屆議員。

大機構一把手罕見落場 江旻憓被質疑缺乏旅遊業經驗

值得留意的是，今次功能界別選舉，罕見有大型機構的一把手親自落場競選：參選社福界的社聯行政總裁陳文宜，有30年的業界前線經驗，政綱包括推動科技應用、推動完善社福服務體系、推動整筆撥款制度改革等。另一例子是謝瑞麟珠寶主席、零售管理協會主席謝邱安儀，她參選批發及零售界，與現任議員邵家輝競爭。

不過並非所有界別的參選人都是業界資深者，譬如參選旅遊界的巴黎奧運女子重劍金牌得主、「微笑劍后」江旻憓，被坊間質疑業界經驗不足。江旻憓獲得14個旅遊界團體選民提名，包括美麗華酒店、紫荊酒店和富豪酒店集團，她回覆選舉主任查詢時強調，任職馬會期間曾參與推動賽馬旅遊及粵港旅遊合作，而且亦曾身體力行促進體育與旅遊的跨界融合。

江旻憓的競爭對手是觀塘區議員馬軼超，馬報稱為遊學教育有限公司董事總經理，持有旅議會領隊及導遊資格，團體提名人包括多個中小型旅行社。