江旻憓選旅遊界理據曝光：參與賽馬旅遊　打造頂級體育旅遊綜合體

【立法會選舉2025】奧運女子重劍金牌得主江旻憓本周一（11月3日）報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席，她與業界有何聯繫，成為輿論關注焦點。江旻憓的提名表格今日（11月6日 起可供查閱，當中顯示選舉主任在江旻憓報名當天，曾發電郵要求她闡述與旅遊業聯係，江旻憓回覆稱自己任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」項目，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」，為香港旅遊業開拓了新的發展方向。



11月3日，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓（（左五）報名參選立法會功能組別旅遊界，旅遊業議會主席譚光舜（左六）與信和集團主席黃永光（左四）、馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華（左三）、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人到場支持。（廖雁雄攝）

選舉主任促解釋與業界關連 江：相信體育旅遊可跨界融合

根據規定，功能界別參選人必須為相關界別投票人或與該界別有密切聯繫。旅遊界選民以團體為單位，即江旻憓並非其登記選民，必須填報其工作資歷與旅遊業界的聯繫。 江旻憓在提名表格「與某一功能界別的密切聯繫」項目中，申報自己為馬會對外事務經理，2008至2024年為劍擊運動員，2025年擔任全國青聯常委。

報名表格附有電郵來往記錄，顯示旅遊界選舉主任周一致函要求江旻憓提供資料，解釋她與旅遊業的關連，以作為考慮其提名是否有效的依據。江旻憓在翌日回覆稱，她作為香港首位奧運女子劍擊金牌得主，相信體育與旅遊可以跨界融合。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

擔任馬會對外經理 推動「賽事經濟＋鄉村旅遊」

江旻憓提到，政府早前推出《香港旅遊業發展藍圖》，強調發展賽馬旅遊，而她任職馬會對外事務經理期間，參與「賽馬旅遊生態圈」，「成功將沙田馬場打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」。她指出，這項創新豐富了遊客留港體驗，更為香港旅遊業開拓了新的發展方向。

江旻憓在去年8月入職馬會，她形容自己還見證了馬會與廣東省體育總會戰略合作，推介廣東從化馬場作為區域樞紐的重要作用。此外，她在馬會積極推動「賽事經濟+鄉村旅遊」模式，為粤港兩地探索出以體育為紐帶的區域協調發展新路徑；她又參與馬會與中旅集團簽署合作備忘錄，增強香港和內地省市的人文交流，推動港成為「亞洲盛事之都」。

2024年8月1日，港隊「微笑劍后」江旻憓（Vivian）從巴黎奧運凱旋返港。她為香港奪得奧運女子重劍金牌。（蘇煒然攝）

她同時表示，作為體育旅遊積極推動者，她曾策劃國際網球明星商業活動，巧妙運用頂級體育IP向全球展示香港國際大都市的魅力，又以精英金牌運動員和馬會對外事務經理身分參與聯合國會議等國際場合，向全球推廣香港。

現代運動員不僅是競技者，更是城市文化的傳播者。 立法會旅遊界參選人江旻憓

江旻憓強調，其工作獲得旅遊業議會主席譚光舜、信和集團主席黃永光、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝、嘉里建設主席郭孔華等人認可，指他們對「體有＋旅遊」跨界模式的肯定，更加堅定了她繼續推動香港旅遊業發展的決心。上述幾人在江旻憓報名當天均有現身為她站台。

展望未來，我將持續完善「賽事流量-旅遊人次-經濟收益」的轉化模式，讓賽事旅遊成為香港旅遊的亮麗名片。 立法會旅遊界參選人江旻憓

提名人包括九倉主席吳天海、小提琴家姚珏

江旻憓共獲得14個旅遊界團體選民提名，包括美麗華酒店、紫荊酒店和富豪酒店集團，等等，她有16個選委提名，括九龍倉集團主席吳天海、九倉執董凌緣庭、小提琴家姚珏、港區婦聯代表聯誼會前會長彭徐美雲等人。

巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓（中）11月3日下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。（廖雁雄攝）

她另外申報擁有加拿大居留權，但註明「已申請放棄」。此前有消息指她原擬參加地區直選，但因持有外國護照而無法成事，她在周一報名時否認曾考慮直選

對手馬軼超持導遊資格 獲陳振彬、選委界參選人鄧咏駿提名

江旻憓的競爭對手是觀塘區議員馬軼超，他報稱自己為遊學教育有限公司董事總經理，且持有旅議會領隊及導遊資格，以在2020至2021年擔任旅議會公關委員會委員。他獲得17名選委提名，包括曾為觀塘區議會主席的九龍社團聯會永遠會長陳振彬、參選選委界的觀塘區議員鄧咏駿、富力地產創辦人李思廉等人。他的團體提名人包括多個中小型旅行社。