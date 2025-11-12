立法會選舉｜有小學臨時取消下月交流團免撞期　教育局：校本決定

立法會換屆選舉將於12月7日舉行，有原訂於12月初舉行内地交流團的學校向傳媒透露，近日忽然被教育局提醒不應剝削帶隊教師投票權，需要臨時更改交流團安排。教育局回覆查詢指，獲悉有數間參與「同根同心」交流團的學校調整行程安排，「以便隨團人員前往投票，行使公民權利和履行公民責任。」教育局強調，調整安排屬「校本決定」，承辦機構會按實際情況作出適切配合。



教育局回覆查詢指，獲悉有數間參與「同根同心」交流團的學校調整行程安排，「以便隨團人員在立法會選舉投票日前往投票，行使公民權利和履行公民責任。」（資料圖片）

為方便隨團人員投票 教局稱有學校改內地交流團行程

有原訂於12月初舉行内地交流團的學校向《明報》透露，近日收到教育局提醒，指不應剝削帶隊老師投票權，要求「煞停」交流團，形容通知時間倉促。

教育局回覆查詢指，12月7日是立法會選舉日子，全港各界均大力支持，當局獲悉數有數間參加「同根同心」交流計劃的學校調整行程安排，以便隨團人員前往投票。當局指有關調整「不影響學生學習福祉」，又指學校原獲批的內地交流路線及名額維持不變，「不存在煞停」。

當局又指，具體調整安排屬「校本決定」，承辦機構會按實際情況作出適切配合，如涉及費用亦會按合約條款處理。教育局指，會繼續與學校及承辦機構保持聯繫溝通，按需要提供協助。

立法會議員朱國強指，教育局3月已經刊憲公佈投票日期，局方應及早提醒校方和承辦機構避免撞期。（資料圖片）

議員：教局應及早主動提學校和承辦商 避免影響交流活動

教育界立法會議員朱國強指，政府3月已經刊憲公佈投票日期，局方應及早提醒校方和承辦機構，避免撞期，「無論局方或校方都應該早日籌備，而當局應該主動通知學校同承辦方，避免係選舉日進行交流活動。」他又表示，校方亦應盡量與姊妹學校安排延期，避免學生學習受到影響。

教育局今年6月18日向全港中小學發通告，公布2025/26學年「同根同心」交流團行程，每所學校師生參與比例為1:10，即1名老師帶領10名學生。學校可與承辦機構協商出發日期，並需於出發4至12星期前與承辦商核實參加師生名單。

交流團費三成自付 每位費用由93元至近1400元不等

根據通告，師生70%團費由局方資助，餘下30%自付，交流團的師生自付費用由每位93元至1,377元不等，視乎行程和日數而定。個別學生可獲全額資助。臨時退出的學生不會獲退款，當局亦可能撤銷其資助，只在特殊情况下，如學生患病或因其他重要事故不能如期隨隊出發，才會考慮不撤銷資助。