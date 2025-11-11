立法會選舉｜候選人傳「收指示」婉拒去傳媒論壇　曾國衞：未聽到

【立法會選舉2025】政府首次牽頭舉辦的立法會選舉論壇，新界西南及新界東北地方選區論壇今日（11日）率先登場，所有候選人都有應邀出席，每人按要求帶同最多100名觀眾及50名打氣團撐場。新界東北論壇下午舉行，有別於上午場辯論環節候選人「無互問」，今場各人輪流問對手。



官辦論壇舉辦得如火如荼，過往各大傳媒都會舉行選舉論壇，讓參加者認識候選人。消息指，候選人近日先後「收指示」要婉拒出席傳媒論壇。政制及內地事務局局長曾國衞被問到傳聞是否屬實，會否不利選舉氣氛？他表示：「呢點我唔評論啦，我亦都唔聽到有咁嘅情況」。



傳媒舉辦選舉論壇有多年歷史，過往由各間機構自行釐訂環節以及長度等具體安排，只要符合公平原則就可以舉辦。今年亦不例外，據了解多間傳媒原本計劃舉辦選舉論壇，讓參加者認識候選人。

呢點我唔評論啦，我亦都唔聽到有咁嘅情況。 政制及內地事務局局長曾國衞

全場高呼宣傳口號「投入選舉、共創未來」

下午舉行的第二場官方論壇，全數五名新界東北選區候選人也出席，包括民建聯陳克勤、新民黨李梓敬、報稱沒政治聯繫的黃穎灝、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。與上午論壇的相同之處，是開場時主持陳芷菁率領全場大叫官方宣傳口號：「投入選舉、共創未來」。

第一個環節是介紹政綱，陳克勤指生活不容易、生活艱難，香港面對的挑戰可以一起解決；過去一年最多市民表示就業有問題，譬如黑工、濫用輸入勞工。李梓敬表示，作為直選立法會議員會用大部分時間放在社區，因為可以親身為市民服務，認為選民是希望選出找得到真人的立法會議員。黃穎灝指參選政綱是破除藩籬、破解矛盾，希望推進課後託管，要盡快興建醫學院培養本地醫生，讓大家有老有所依的未來。

古偉冰表示，自己是五位候選人最年輕的一位，希望新角度推動政府施政，承諾堅持未勞工發聲，保障本地工人就業優先。鄧肇峰指市民最希望發展經濟，香港需要找到自己定位及方向重新出發，稱自己是有不同專業的候選人，口號是專業議政薪火傳承。

提問環節涉及航運業發展及經濟轉型

提問環節第一題，問及香港航運業是經濟重要中支柱，如何鞏固及推進發展。第二題是香港經濟轉型階段，如何吸引人才及資金，讓年輕人投入經濟轉型。

有別於上午場「無互問」 下午場各人輪流問對手

到辯論環節，與上午場候選人沒有互問的情況截然不同，今場的候選人都利用時間互相發問。辯論題目是創新產業、生態旅遊是未來發展方向，應該在什麼發展方向集中精力？陳克勤打響頭炮，率先向候選人提問，指黃穎灝倡議推動生態旅遊、水上的士，但其政綱單張集中講及綠色方面。黃穎灝回應指，要制定生態旅遊發展藍圖，引入合資格導賞團隊，形成生態經濟。

古偉冰接力問陳克勤，資深議員建議如何引入生態旅遊時保育環境；李梓敬問古偉冰對於生態旅遊在全港推行有什麼見解；黃穎灝問鄧肇峰如何確保經濟效益回到社區等；陳克勤回應古偉冰問題，指適當的規管是好的。

但礙於每輪跟進只有三十秒，大多數候選人提問、回應都被打斷。