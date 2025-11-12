立法會選舉｜警隊周一鳴聯三副處長潮拍片　再帶「頭」食字籲投票

【立法會選舉2025】立法會選舉將於12月7日舉行，政府等多個部門齊齊出招谷投票。連警隊「一哥」周一鳴及三位副處長長葉雲龍（行動）、陳俊燊（管理）及簡啟恩（國家安全）都親身上陣、粉墨登場，為換屆選舉拍攝新宣傳短片，呼籲合資格選民踴躍投票。



警務處三位副處長（左起）葉雲龍（行動）、陳俊燊（管理）及簡啟恩（國家安全）表情豐富、對「一哥」周一鳴新髮色O嘴。（香港警察Facebook）

短片中，警隊「一哥」周一鳴(右一)及三位副處長葉雲龍（行動）(左一)、陳俊燊（管理）(左二)及簡啟恩（國家安全）(右二)延續上次的「頭髮」主題，在討論染髮顏色話題時巧妙地「食字」帶出「頭色唔重要，識投至緊要」。（香港警察Facebook）

「頭色唔重要，識投至緊要」 籲履行公民責任投票

警務處今年再度邀請警務處處長與三位副處長「粉墨登場」，為12月7日舉行的立法會換屆選議拍攝全新宣傳短片，以輕鬆手法呼籲合資格選民踴躍投票。同時是繼2023年區議會選舉前再推出的「頭可以唔漂，票一定要投」的「食字片」。

在最新短片中，「一哥」周一鳴及三位副處長葉雲龍（行動）、陳俊燊（管理）及簡啟恩（國家安全）延續上次的「頭髮」主題，場景設定在髮廊，在討論染髮顏色話題時巧妙地「食字」帶出核心信息——「頭色唔重要，識投至緊要」，強調無論個人外表或喜好如何，明智抉擇、履行公民責任投下神聖一票才是重中之重。

短片中，四位阿Sir一改以往嚴肅形象，表情豐富、對答生鬼。在輕鬆愉快的氛圍中，清晰傳達鼓勵投票的訊息。並期望通過這種破格、貼地的宣傳手法，拉近與市民特別是年輕一代的距離，讓投票提醒變得更易入屋。