立法會選舉｜李家誠為恒地黃浩明站台 讚「出名公正」無利益衝突
撰文：王晉璇
出版：更新：
立法會選舉12月7日舉行，香港建造商會今日（13日）舉行候選人見面會，其中地產及建造界兩名候選人黃浩明、趙式浩都有出席。任職恒基地產執行董事的黃浩明，獲得老闆恒地主席李家誠撐場。現任地產及建造界議員龍漢標沒任職地產商，李家誠被問到黃浩明如果當選立法會議員，會否與恒地身份利益衝突。李表示，保證不會出現利益衝突，稱黃浩明「出咗名公正」。
李家誠現身立法會選舉街站
立法會選舉地產及建造界，恒基地產執行董事黃浩明對戰卓能集團執行董事趙式浩。李家誠下午與黃浩明現身街站，形容今屆選舉氣氛熱烈，「好多人都會攞傳單，唔係行埋一邊唔攞」，估計今次參選率「很猛」，市民熱切關注選舉。他呼籲社會各界踴躍投票，攜手為香港建設美好未來。
李家誠撐恒地黃浩明參選 稱無利益衝突「出名公正」
現任地產及建造界議員龍漢標沒任職地產商，李家誠被問到黃浩明如果當選立法會議員，會否與恒地身份利益衝突。李表示，保證不會出現利益衝突，稱黃浩明「出咗名公正」。
恒基地產旗下約180個住宅屋苑，17幢大型商場及商廈，也有宣傳立法會選舉，並將安排於中環地標The Henderson的多媒體外牆播放選舉日投票訊息，預計每日可接觸超過100萬人次。集團早前已宣佈向所有員工提供半日假期，支持同事履行公民責任。
被問到是否會再有措施鼓勵投票，李家誠指「每天都在鼓勵員工投票，當天會親自去看看」。
立法會選舉｜恒基執董黃浩明參選 恒基：支持同事為香港服務立法會選舉｜恒基黃浩明參選地建界 地產建設商會「大佬」齊撐場盧偉國趙式浩化身財神派利是 盼派消費券、撤辣招｜政壇諸事町專訪｜立選鎩羽 趙式浩設地建關注組續發聲：納米樓政府才是莊家