專訪｜立選鎩羽　趙式浩設地建關注組續發聲：納米樓政府才是莊家

去年立法會選舉，盤踞地產及建造界多年的石禮謙不再爭取連任，曾被視為熱門接班人的卓能集團董事趙式浩，最終不敵地產建設商會秘書長龍漢標，無緣入局。趙式浩接受《香港01》專訪時表示，競選時獲業內過百公司支持，反之對手主要代表地產巨頭，故決定成立「香港地產及建造業關注組」，盼續為業界其他持份者發聲。他指關注組彈性大，相信在國家「共富共贏」大趨勢下，業界「不可能再一個贏曬」。



競選期間，趙式浩多次與龍漢標隔空交火，其中龍漢標曾形容發展商興建納米樓為「市場行為」，趙式浩指該說法確實惹人反感，呼籲外界「體諒」龍漢標，亦坦言商家以股東利益先行，發展商有責任之餘，政府才是「莊家」，而炒家、投資者亦有份造成問題，最終需要各方共同努力才可解決。



趙式浩自言，去年立法會選舉全部得票都是每公司一至兩票、逐一「打返來」，加起來累積過百公司支持。（余俊亮攝）

指競選對手靠大地產商「過票」

地產及建造界議席17年來首次有競爭，現年38歲的趙式浩挑戰比他年長逾30年、獲大地產商支持的龍漢標，最終趙式浩獲138票，以過百票之差落敗。

他自言，全部得票都是每公司一至兩票、逐一「打返來」，加起來累積過百公司支持；龍漢標雖獲242票，但當中不少由大地產商大批次「過票」，料加起來可能只有約20間公司。趙指，自己在香港長大，曾任職工程公司，多年來一直與業界不同持份者，如地盤工人、師傅等，他們的聲音都需要被聆聽。

趙式浩提到，競選時與地盤工人見面，得悉行業青黃不接，數據亦顯示本港逾半工人已年屆50歲。他稱建造業人手不足，其實會引申至發展商的供應鏈，最終增加建築成本並轉嫁至買家；同時，工人無人「接班」亦會導致小型工程公司人手不足無法接工作，最終公司解散，對整個業界都構成影響。

去年12月，地建會秘書長龍漢標（中）出戰地產及建造界，獲石禮謙支持。（廖雁雄攝/資料圖片）

成立關注組設三大目標

雖然未能入局，但趙式浩指選後仍獲智庫、其他行業人士找他幫忙，「對好多人來講，佢係為咗參選立法會而幫助某個界別做事；對我而言，我係為行業（做事），認為立法會係一個發聲的平台。」

趙式浩說，其初心是希望幫助行業發光發亮，因此決定成立「香港地產及建造業關注組」，設三大目標：一、打破地產及建造界守舊形象，令更多行內年輕人一同做好業界，甚至為參政提供平台；二、加強業界與內地溝通、交流；三、帶出行內不同聲音，不偏幫商家，帶動行業健康發展。

自信獲業界及公眾認同

雖然競選時曾狠批對手未能團結業界，趙式浩稱，關注組與龍漢標基本矛盾不大，「一定有合作空間」，加上自身已無政黨限制，發揮空間比議員更有彈性。他舉例稱，早前曾發生一宗致命工業意外，但身故工人後來被發現曾吸食過量藥物，他相信業界議員無法公開發表這種言論，否則肯定被指涼薄，但他沒有包袱，可以「暢所欲言」。

政府即將就《職安健條例》修例，增加對建造商的相關罰則，趙式浩反問提升職安健的工作，是否單單懲處建造商即可解決問題，強調提升職安健應由整個社會討論，思考如何改善。

趙式浩強調，自己既懂發展商的想法，亦能向議員、官員講解政治層面可如何處理事件，作為橋樑，將各方聲音帶出社會。(余俊亮攝)

不過，沒有投票權，作為關注組有何議價能力，如何說服政府回應訴求？趙式浩笑言，「就算今日一個立法會議員，要改變政府的決定，我相信都唔容易。」他承認立法會議員的發言一般較多人關注，但自己的根基與及選舉得票，都獲行內及大眾認同，相信其發言夠公道。他強調，自己既懂發展商的想法，亦能向議員、官員講解政治層面可如何處理事件，作為橋樑，將各方聲音帶出社會。

龍漢標指納米樓為地價貴所逼 趙：令人反感但應體諒

龍漢標在競選時受訪指，興建納米樓非發展商所願，但指地價成本高自然造成樓價貴，故納米樓屬「市場行為」。趙式浩指，留意到這番言論被一面倒批評，此話未免令人反感，但外界應體諒龍漢標並非「政治人」，相信他只是希望帶出自己所見的問題。

趙式浩指，政府在納米樓問題上責無旁貸，核心在於缺乏長遠規劃，指政府政策過去一直傾斜，自將軍澳填海後沒再覓地，令土地供應出現斷層。不過，隨著中央明言要解決房屋問題，趙式浩相信港府會積極做事，「其實香港一直以來，就係無KPI咋嘛！」

趙式浩指，政府在納米樓問題上責無旁貸，有如「莊家」，而地產商、炒家亦有責任。（余俊亮攝）

指政府才是「莊家」 解決須官、商、民合作

趙式浩稱，政府在政策上能多扶助社會需要，例如在補地價方面下功夫。

政府補地價永遠唔手軟。譬如有一幅地要補地價，政府一定攞啲最貴嘅地同你比，咁補到地價咁貴嘅時候，我咪貴買貴賣。所以有啲人將責任賴在發展商度。啱！發展商一定有部分責任，但我想講炒家、投資者亦有責任，政府亦有責任。 趙式浩

他強調，要解決納米樓問題，無法由發展商單獨做到，強調政府才是「莊家」，亦要市民、投資者大家一起努力才行。他亦坦言，商界始終首先向股東交代，第二樣才是社會企業責任；不過他稱，即使守舊商家未必認同社會責任，但新一輩不少都理解其重要性，故早前才有發展商拿出其土地。

稱業界不少良策可解房屋不足

至於短期內有何解決本港房屋問題良策，趙式浩認為目前有不少可取方案，例如發展農地、擴大土地共享先導計劃規模、容許未用盡總樓面面積的發展項目提高地積比率等。其中一個有趣的方案，是有發展商提出調撥不同項目間的地積比率，讓基建成熟的項目盡早提供更多住房。他指政府需要好好思考，如果缺乏發展的前瞻性，終究會產生問題。