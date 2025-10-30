立法會選舉｜恒基黃浩明參選地建界 地產建設商會「大佬」齊撐場
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第五個工作日，今日（10月30日）繼續有參選人交表報名。其中恒基執董黃浩明宣布參選功能界別地產及建造界，獲得多位業內有份量人士到場支持，包括地產建設商會執委會主席梁志堅、會長簡基富、身兼地建會執委的新鴻基地產執行董事郭基輝等人。
地建界議席現任議員龍漢標已宣布放棄競逐連任，他所屬的經民聯派出趙式浩出戰該界別，但身為地建會秘書長的龍漢標今日亦到場支持黃浩明參選。
黃浩明表示，當得知地產及建造界別需要新人參選時，考慮到自己有數十年業界經驗，加上不少業界人士支持，故決定參選。到場支持的郭基輝直言在地產建設商會內與黃浩明認識多年，認為他對業界非常熟悉，又跟政府有很多良性互動，很多建議經商會提出後獲政府接納。
黃浩明撼經民聯趙式浩 龍漢標「倒戈」站台
地產及建造界功能界別選民為香港地產建設商會會員、香港建造商會會員、香港機電工程商協會會員，該議席自2000年起由經民聯創黨成員石禮謙擔任了長達21年，其中2004年起連續四屆均在無競爭對手下連任。四年前石禮謙退下火線，富商趙世曾之子趙式浩與同屬經民聯的地產建設商會秘書長龍漢標對戰，後者以逾六成得票勝出。
過往該席位未曾由單一公司的高層奪得，被問到會否擔心有利益衝突，黃浩明自言做事公道，又指議會有詳細的利益申報制度，相信傳媒會就此作監察。
選委界、功能組別再有多人報名
另外，今日亦有多人報名參選選委界別，包括經民聯油尖旺區議員鄧銘心、教聯會主席黃錦良、香港律師會前會長蘇紹聰及全國青聯副主席莊家彬等人。
功能組別方面，金融服務界有香港中資基金業協會會長連少冬宣布參選，自由黨陳曉鋒則宣布競逐法律界議席。
