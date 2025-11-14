何俊仁被吊銷公證人資格7年　審裁組：涉多宗集結案，損專業信譽

特區政府今日（11月14日）刊憲公布，吊銷前支聯會主席何俊仁的公證人執業資格7年。何俊仁因4宗非法集結案件被起訴，其中3案已被判罪成，早前被吊銷律師執業資格3個月。



憲報刊登高等法院司法常務官何志賢在11月3日發出的公告，宣布公證人紀律審裁組在10月21日裁定對何俊仁作為答辯人的四項申訴證明屬實，並命令即日起暫時拆銷何俊仁公證人執業資格7年及支付審裁組所進行法律程序的所有費用。

2020年6月4日，何俊仁等時任支聯會常委手持蠟燭，進入維園球場。到6月11日和12日，多名支聯會常委接獲警方通知，被控「煽惑他人參與未經批准集結」。（資料圖片）

相關申訴指何俊仁在2021年4月至9月期間就兩項「明知而參與未經批准集結」違反《公安條例》、三項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」違反普通法及《公安條例》，以及一項「組織未經批准集結」違返公安法的刑事控罪被定罪，從而違反了《法律執業者條例》第40(1)(b)條，即答辯人在進行其公證工作時或其他情況下，作出損害司法公正的行為或有損公證人信譽的行為。

上訴申訴涉及的案件包括2019 年 10 月 1 日灣仔集結案、10月20日九龍遊行案及2020年六四集會案，何俊仁分別被判囚18個月、16個月及10個月，三案刑罰同期執行。

何俊仁目前因支聯會涉煽動他人顛覆國家政權案還押，案件定於明年1月22日開審。（資料圖片）

何俊仁目前因支聯會涉煽動他人顛覆國家政權案還押，案件定於明年1月22日開審，代表律師今年8月在庭上表示，何俊仁擬承認控罪。

公證人屬公職人員，職責包括在簽署式樣及印章式樣下擬備、簽立或核證文件。擔任公證人的律師通常需要至少7年執業經驗，除了必須由高等法院委任，還需要通過香港國際公證人協會舉辦的公證人考試。