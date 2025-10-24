支聯會案押後至明年1.22開審　下月初先處理撤銷公訴書申請

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪。案件早前已排期於本年11月3日先處理鄒的撤銷公訴書申請，並於11月11日開審。惟司法機構網頁顯示，審訊現押後至明年1月22日開審。鄒的撤銷公訴書申請的聆訊日期，則維持不變。



何俊仁早前表示擬認罪，但暫有其答辯日期。(資料圖片/張浩維攝)

李卓人。（黃寶瑩攝）

鄒幸彤申請撤銷公訴書的申請，如期於下月初處理。(資料圖片)

4名被告：支聯會、前主席李卓人(68歲)、前副主席何俊仁(73歲)，和鄒幸彤(40歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件由三名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理，而何俊仁的代表律師早前在庭上指，何俊仁擬認罪。

案件編號：HCCC155/2022