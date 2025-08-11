支聯會案｜何俊仁擬認罪　正與控方商討案情

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（11日）在高等法院進行第二次預審。辯方庭上表示何俊仁擬認罪，並透露就何的案情，正和控方進行商討。



何俊仁擬在支聯會案中認罪。（黃偉民攝）

控方改以副刑事檢控專員黎嘉誼任主控官。(朱棨新攝)

案件將在西九龍法院審訊

法官李運騰今先向代表控方的律政司副刑事檢控專員黎嘉誼問及，黎是否接手本案審訊，黎稱是。李官庭上亦透露，本案將於西九龍法院審訊，預計需時75天。

何已知會法庭及控方擬認罪

李官又指，已收到何俊仁一方的信件，表示何俊仁的認罪意向。何俊仁的代表律師確認已通知控方，何俊仁將會認罪。辯方於本年8月4日，從控方收到何的案情；辯方則於本月8日，把修改的版本交給控方。辯方指，，相信在審訊前可處理何的案情，認為召開「紐頓聆訊」（即被告認罪後，爭議案情）的機會不大。

李官要求控方每星期交撮要

此外，李官要求審訊時，控方每星期提供證供撮要。李官指，該撮要講及證人的作供，包括看過的文件，及曾答的問題，不需加評論。控方製作撮要後，交被告審閱，以決定是否需要修改。

支聯會副主席鄒幸彤維持不認罪。（資料圖片）

李卓人亦不認罪。（黃寶瑩攝）

案件 11月3日先處理其他由請

4名被告：支聯會、前主席李卓人(67歲)、前副主席何俊仁(72歲)，和鄒幸彤(39歲)，同被控一項煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件由三名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理，早前已排期於本年11月3日先處理鄒撤銷公訴書申請，案件並於11月11日開審。

案件編號：HCCC155/2022