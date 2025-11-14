立法會選舉｜國安公署：支持嚴打破壞行為 犯我安全必遭回擊
撰文：陳立程
出版：更新：
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，駐港國家安全公署今日（11月14日）表示，近期香港內外有一些人對特區第八屆立法會選舉作出各種攻擊抹黑、造謠詆毀，煽動不投票、投「白票」，公署堅決支持香港特區依法打擊任何干擾破壞立法會選舉的行為和活動，有力維護、鞏固特區來之不易的良好局面。
國安公署發言人指出，香港特區第八屆立法會選舉工作啟動以來，特區政府全力推進選舉組織動員，香港社會各界踴躍參與，但一些反中亂港勢力以各種方式干擾破壞選舉，圖謀削弱新選制認受性，阻礙香港特區政權建設和民主發展進程，危害特區良政善治和國家安全，充分暴露其見不得香港好、破壞「一國兩制」的邪惡本性。
發言人強調，選舉安全關乎國家安全，必須得到全面保障。香港已今非昔比，隨着香港國安法、《維護國家安全條例》及其附屬法例深入實施，香港特區已築就維護國家安全的銅牆鐵壁，犯我安全者必遭回擊，駐港國安公署絕不會姑息任何危害國家安全的行為和活動。
立法會選舉｜廉署拘3人 涉網上轉載貼文煽惑不投票或投無效票立法會選舉2025｜順利邨行人天橋17幅宣傳海報被毀 警列刑毀調查立法會選舉｜港澳辦：競爭顯著提升 選民可優中選 候選人無躺贏立法會選舉｜港澳平：退選議員高風亮節 警惕「中央干預」偽命題立法會選舉｜港澳辦轉載評論 駁斥「中央干預特區選舉」論調