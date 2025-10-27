立法會選舉｜港澳辦轉載評論　駁斥「中央干預特區選舉」論調

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期首三日接獲31份提名表格，港澳辦今日（10月27日）轉載一篇評論文章，指競選氣氛十分熱烈，但卻有人費盡心機編造散播攻擊抹黑選舉的「奇談怪論」，造謠聲稱「中央有祝福名單」及鼓噪「中央干預特區選舉」，妄圖煽惑選民不滿情緒。文章指，中央干預的說法無論在法理上還是在實踐上，完全是偽命題，背後包藏着惡毒用心。



10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

港澳辦轉載署名「龔之平」的文章，原刊於《大公報》。文章指出，特區選舉事關憲制秩序和國家安全，中央關心關注理所當然，是全面準確貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權的應有之義，是切實維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序的必然要求。

龔之平表示，過往一段時間，特區選舉偏離「一國兩制」正確軌道，亂象頻生，反中亂港勢力在選舉中肆無忌憚挑戰「一國兩制」則底線，試圖將選舉變成對抗中央、破壞香港的「戰場」。中央對特區選舉中出現的衝擊憲制秩序、維護國家安全的重大風險當然不會坐視不理。完善選舉制度、確保「愛國者治港」，正是防範化解此等重大風險的必要舉措。

龔之平分析，中央對特區選舉的關心關注，主要體現在憲制層面的原則引領和方向把握，包括選舉要全面落實「愛國者治港」原則，參選人必須符合愛國者標準，確保管治權掌握在愛國者手中；選舉要選出德才兼備、立場堅、能力強、形象好的優秀人才，確保選賢舉能；選舉要依法公平公正公開有序進行，確保選舉順利安全。

港澳辦近日已兩度發表文章評論第八屆立法會選舉。（資料圖片）

文章強調，中央對特區選舉的這些關心關注乃權之所系、責之所在。至於特區選舉的具體組織安排，由特區自行負責，中央不會越俎代庖。從選民登記、選區劃分、組織投票，到點票與結果公佈，從候選人提名，到資格審核，從競選經費的約制，到競選活動的規管，都由特區政府和選管會根據基本法和相關法律的規定執行。中央充分尊重特區高度自治權，對特區依法自行處理選舉具體事務充滿信心。

港澳辦早前曾以「港澳平」名義發表文章，表明立法會選舉中任何合資格候選人都站在同一起跑線上展開競爭，不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」。龔之平重申這一立場，指出中央希望的是，所有合資格候選人都全情投入，比政綱、比能力、比形象，努力爭取選民支持，讓選舉更加彰顯高質量民主的健康，彰顯參選競選活動的熱烈活潑，彰顯社會團結一致為香港美好前景和市民福祉群策群力的積極務實向上。

龔之平警告，對編造「中央干預特區選舉」偽命題，不是什麼言論自由，而是包藏禍心的政治操弄，必須高度警惕和嚴肅處置。編造「中央干預特區選舉」偽命題的別有用心者，必須高度警惕和嚴肅處置。

龔之平又指出，日前另一篇「港澳平」文章表明，「任何勢力以任何方式干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲！」駐港國安公署發言人亦表示，將「毫不手軟堅決依法打擊任何干擾破壞選舉秩序之舉，堅決依法嚴懲任何危害國家安全的行為和活動，堅決有力遏制反制任何外部勢力的插手干預」，其中傳達的資訊再清晰不過。

