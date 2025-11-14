立法會選舉｜廉署拘3人 涉網上轉載貼文煽惑不投票或投無效票
撰文：倪清江
廉政公署今日(14日)公布拘捕兩男一女，他們涉嫌在2025年立法會換屆選舉期間，於網上轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條。
三名被捕人士為兩男一女，年齡介乎55歲至66歲。廉署表示，會依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署嚴厲譴責不法之徒在網上散播煽惑他人不投票的信息，試圖干擾及破壞本屆立法會選舉。廉署執行《選舉條例》，維護廉潔選舉，必定會嚴正果斷執法，堅決防範和打擊任何干擾及破壞選舉的行為，以確保選舉公平、公開和誠實進行。
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條，轉載相關內容亦屬違法。廉署呼籲市民嚴守法規，認清事實真相，切勿被不法分子蒙蔽及利用。
《選舉條例》於2021年新增第27A條，廉署先後起訴12人干犯該罪行，全部被告均被定罪判刑。廉署表示，立法會選舉即將舉行，選民投票乃履行公民責任，廉署強調會與全港市民並肩維護廉潔選舉，絕不姑息任何人士擾亂選舉。
