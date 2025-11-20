陳智思出任文化委員會成員　唐英年辭任

特區政府今日（11月20日）公布，委任西九管理局主席陳智思出任文化委員會成員，西九管理局前主席唐英年則辭任文化委員會成員。



陳智思的任期將由本周一（11月17日）開始，至2027年2月28日結束。身為文化委員會主席的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，陳智思多年來積極參與推動香港文化藝術發展，在行政管理及公共服務範疇擁有深厚經驗，在其加入下，文化委員會將繼續凝聚文化界力量，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

羅淑佩同時感謝唐英年在擔任文化委員會成員期間所作出的貢獻，表示唐英年在政府制訂《文藝創意產業發展藍圖》的過程中提出許多寶貴和具建設性的建議，積極推動文化藝術和創意產業的發展，提倡香港文化軟實力的建構，並促進文化、藝術及商業界的跨界合作。

陳智思上月接替唐英年 擔任西九管理局主席

羅淑佩又稱，在唐英年帶領下，西九管理局一直是政府重要策略夥伴的角色，為香港建構了具國際視野與本地特色兼備的文化地標，以及策劃多元化展演項目，提升香港的國際文化地位與影響力。

行政長官李家超在今年9月委任陳智思接替唐英年成為西九文化區管理局董事局主席，10月1日生效。後者由2017年10月1日起，以兩年一任方式，連續八年擔任西九主席。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片）

文化委員會主要職責是就香港文藝創意產業發展的政策、策略及措施向行政長官提供意見，最新任命生效後，文化委員會成員名單如下︰

主席：文化體育及旅遊局局長羅淑佩

非官方成員：王英偉（副主席）、陳智思、鄭志剛、鄭泳舜、趙小燕、周永成、霍啟剛、黑國強、紀文鳳、林顥伊、劉文邦、梁高美懿、羅仲榮、羅光萍、呂汝漢、毛俊輝、黃永光、曾志偉、胡陳德姿、楊傳亮、楊勇、楊政龍、楊偉誠、余昭科、盛智文

官方成員：發展局局長或其代表、教育局局長或其代表、民政及青年事務局局長或其代表