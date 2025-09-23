西九管理局｜陳智思接替唐英年任西九董事局主席　任期兩年

政府今日（23日）公布，行政長官委任陳智思接替唐英年為西九文化區管理局董事局主席，同時委任翟紹唐為副主席，以及陳清霞博士為新成員，任期由今年10月1日至2027年9月30日，為期兩年。



對於任命，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，陳智思現為西九管理局董事局副主席，在擔任副主席前，在董事局擔任成員多年，熟悉西九文化區項目。羅淑佩指，陳智思具備豐富的行政管理和公共服務經驗，以及廣泛的商業網絡，能帶領西九管理局打造文化區成為全球矚目的文化旅遊地標，提升香港在國際文化版圖上的地位。

羅淑佩又感謝唐英年多年以來對西九文化區發展的重大貢獻，指唐曾以不同身分擔任董事局主席，在他的卓越領導下，西九文化區走過許多重要里程碑。在他的任期內，西九文化區各項世界級文化藝術設施落成和啓用，包括戲曲中心、自由空間、M+和香港故宮文化博物館。