中央宣講團成員調研北都　冀香港把握「十五五」機遇加速開發

首場中共二十屆四中全會精神廿宣講會今日（24日）在政府總部舉行，會後中央宣講團成員，即中國科學院院長、黨組書記侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東到北部都會區調研交流，先後到訪古洞北新發展區及河套深港科技創新合作區香港園區。



宣講團成員表示，四中全會提出促進香港長期繁榮穩定的一系列重要措施，希望把握「十五五」規劃重大機遇 ，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和重要作用，加快北都開發建設，加速推進香港打造國際創新科技中心，更好融入和服務國家發展大局。



11月24日，特區政府舉辦中共二十屆四中全會精神宣講會出席的包括中國科學院院長侯建國，以及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。

陳茂波、黃偉綸等陪同調研

宣講團首先到訪古洞北新發展區，了解新發展區以至整個北都的規劃及建設情況。古洞北新發展區是北都進入建造階段的新發展區，以住宅社區及政府和社區設施為主，宣講團到訪了地盤辦公樓，實地調研建設的情況。

宣講團其後前往河套深港科技創新合作區香港園區，參觀了實驗室設施及人才公寓，亦與部分已進駐園區、分別從事生命健康科技及人工智能和機械人研發的創科企業交流。他們亦聽取了園區公司代表對園區未來發展的簡介，了解園區運作。

11月24日，中央宣講團成員到了北都實地調研，包括到訪古洞北新發展區，以及河套深港科技創新合作區香港園區，了解北都整體的規劃及建設情況。

財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪和創新科技及工業局局長孫東陪同調研。