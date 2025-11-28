宏福苑火災｜港澳辦發文評價救災工作　籲眾志成城克難前行

大埔宏福苑五級火災，已造成至少94人死亡，消防及救援人員在火場陸續找到罹難者遺體。港澳辦今日（11月28日）發表「港澳平」署名文章，指出面對這場突如其來的災難，從中央到特區，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚抗災救災磅礴力量，充分展現人間有情、團結大愛。



大埔宏福苑五級火第三日（11月28日），仍有不少家屬到廣福邨社區會堂憑相片辨認親人。（任葆穎攝）

港澳平表示，事故發生後，中央高度重視、殷切關懷。國家主席習近平第一時間了解火災救援和人員傷亡情況，向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。中央港澳辦工作小組連夜赴港，中央政府駐港聯絡辦成立應急專班，全力協助香港特區開展救災工作。

中央的關心支持給予人們抗災救災強大精神鼓舞和充足信心底氣。 港澳平

11月27日，大埔宏福苑五級火發生後一天，行政長官李家超率官員會見傳媒。（夏家朗攝）

火災發生後，行政長官迅速召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門全力以赴開展救援工作，數以千計消防、警務、醫務人員不眠不休投入救援，更有一名消防員殉職。港澳平認為，行政長官和特區政府對災作出了有力有效應對處置，啟動「全政府動員」機制，為救援及善後行動提供充足人手，並且成立了專案小組全面調查事故原因，以及即時安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑以確保符合安全要求。

行政長官和特區政府對事故的快速有力回應和積極有效處置，充分體現作為「當家人」「第一責任人」的擔當和勇毅。

大埔宏福苑五級火第三日（11月28日），不少市民一大早自發到廣福邨平台協助處理救援物資。（任葆穎攝）

大火無情，人間有情。港澳平指出，香港社會各界同舟共濟、守望相助，區議員、關愛隊迅速投入救援工作，第八屆立法會選舉的候選人及相關政團社團亦將工作重心轉到救災，竭盡自身所能和發動各種資源為救災工作提供支援。眾多慈善機構和大型企業捐出巨款，大批市民自發行動展開「愛心接力」。衣物、食品、飲水等捐獻物資源源不斷送往臨時庇護中心，不少餐廳免費為受災市民提供食物，大批市民排長龍自發獻血。

「一方有難，八方支援」。「有錢出錢，有力出力」。這一件件感人事迹，一幕幕動人畫面，讓人們再次強烈感受到香港社會的團結大愛。 港澳平

中聯辦主任周霽（右二）與港澳辦副主任農融（左一）到醫院探望受傷消防員。（中聯辦）

習近平在火災發生後，要求有關部門和地方向香港提供提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。港澳平表示，內地不同單位以多種方式表達對香港的慰問，澳門行政長官岑浩輝向李家超表達慰問。在粵港澳大灣區應急救援機制下，廣東省和深圳市根據特區提出的需求及時向香港提供熱成像勘察無人機及長續航供電無人機等所需援助，有效提升火災現場勘察與應急調度能力。中國紅十字會以及許多內地大型企業集團紛紛開展支援行動，一批批捐獻款項和救援物資集結馳送香港。

血濃於水的同胞之情為香港特區抗災救災增添了溫暖力量。

港澳平總結，眾志成城，必能克難前行。有中央政府和祖國內地的強大後盾，香港特區政府帶領社會各界發揚獅子山精神，團結一致、排除干擾、齊心協力，一定能夠做好救災工作，渡過難關、邁步向前。