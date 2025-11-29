宏福苑火災｜前高級公僕協會晚宴宣傳選舉 席間哀悼殉職消防員
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，政府暫停立法會選舉宣傳、所有選舉論壇，專注救災。不過，香港前高級公務員協會昨天（28日）舉行周年晚宴，適逢即將舉行立法會選舉，宣傳選舉成為主題，出席者包括立法會主席梁君彥。席上既哀悼救災殉職的消防員何偉豪，又表態「全心全意支持2025立法會換屆選舉」。晚宴有紅酒招待，餐牌顯示美食包括鹽燒南非鮑魚、古法蒸龍躉等。
前高級公僕協會搞晚宴宣傳選舉
前高級公務員協會第32屆周年大會暨晚宴，今天晚上在香港中華總商會會址的中華軒舉行，主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，大型螢幕顯示宣傳12月7日立法會選舉。梁君彥在席上發言，其所屬的經民聯今年派出14人出戰立法會選舉。協會領導層亦有發言。
飲紅酒嘆鮑魚、龍躉 螢幕出現哀悼殉職消防員字眼
晚宴提供紅酒，根據餐牌，享用的美食包括鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等。其中一張出席者張貼的相片顯示，晚宴的螢幕出現哀悼宏福苑大火殉職消防員何偉豪的字眼。
